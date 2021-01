Reacciones a la muerte del cineasta cubano Juan Carlos Tabío

El fallecimiento del cineasta cubano Juan Carlos Tabío, conocido a primeras horas de este lunes, ha provocado un aluvión de reacciones y comentarios de amigos y personalidades de la cultura de la isla.

“Con profundo pesar, anunciamos que ha fallecido Juan Carlos Tabío, entrañable amigo, otra leyenda del cine cubano, autor de célebres títulos como Se permuta, Plaff, Fresa y chocolate, Guantanamera y Lista de espera. Llegue a sus familiares, amigos, cineastas y allegados nuestras más sentidas condolencias”, escribió Iván Giroud, presidente del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.

Por su parte, el actor Albertico Pujol, quien trabajara a las órdenes del director en el cortometraje Dolly Back, publicó en su cuenta de Facebook: “Acabo de conocer la triste noticia del fallecimiento de nuestro Juan Carlos Tabío, ante todo nuestro vecino de toda la vida, gran hombre, amigo y Gran Artista. Nuestra más sentida tristeza y nuestras condolencias para Ileana y su hijo Juan Manuel, de veras nuestra familia lo siente mucho”.

“Se ha ido Juan Carlos Tabío, para mí uno de los directores de cine más importantes de Cuba, con una vasta obra en la que se incluye una de mis películas cubanas preferidas de todos los tiempos: El Elefante y la Bicicleta. Si no había cine allá arriba, están a punto de rodar la primera película. Que descanse en paz. Aquí dejo algunos carteles de sus filmes más conocidos”, compartió el humorista cubano Iván Camejo.

El realizador Juan Vilar (Juanpin) también quiso hacer público su adiós al cineasta. En un post publicado en su cuenta de Facebook expresó: “Ha muerto Juan Carlos Tabío, de su raza quedan la silla de Saúl Yelín, el piano de José María Vitier y la tristeza de Luis García Mesa en algún rincón de Ocean Drive. Todo lo demás, por muy profundo que sea, llegó después. Él no necesita luz para el camino: él fue la lámpara, una de ellas, quizás la última. No queda un solo anticuario en el cine cubano capaz de repararla”.

“En una entrevista le preguntaron a Juan Carlos Tabío si nunca pensó en hacer una película de época. A lo que él respondió: ¿De qué época? ¿De esta? Juan Carlos siempre tenía una respuesta mordaz”, recordó el director de cine y amigo Carlos Lechuga.

“Cogía buenas cargas cuando lo trataban de borrar de obras a las que le puso la vida, películas como Fresa y Chocolate o Guantanamera. Cogió tremenda carga cuando con Guantanamera, Fidel Castro salió en la televisión hablando de la película y enseguida lo llamó un amigo muy perspicaz al teléfono, para saber su opinión. Juan Carlos me decía: ¿Pero este comemierda se cree que yo le voy a decir lo que pienso por teléfono?”, contó Lechuga en su post de Facebook.

Lechuga también compartió recuerdos de la vida privada del director: “Muchas veces, como fundido, me decía: Carlitos hazme algún chisme de lo que pasa en la industria del cine. Tu que eres de cine, porque yo acabé con eso ya. De cine no quiero saber nada. Yo le decía y a los dos segundos se hastiaba. De verdad que no quería saber nada de nada. Quería estar tranquilo. Siempre estuvo orgulloso de su hijo. Lo escuché decir varias veces, nosotros somos un matrimonio de tres”.

“En una de las películas –recuerda Lechuga- fui meritorio de dirección y tenía que ocuparme de que comiera, pero en el horario de almuerzo, se escapaba para un lugar cerquita para tomarse una cerveza. Poco a poco llegaban algunos actores para acompañarlo. Ahí entre dos o tres cervecitas Juan Carlos lo mismo hablaba de las invasiones bárbaras que de una sonata, de Irak, de pintores cubanos, en fin. Era un hombre culto. Tenía defectos, como todos, pero eran más sus virtudes”.

En cuanto a su filmografía, Lechuga opina: “Con tan solo alguno de sus cortos, o con películas como Se permuta o Plaff ya está en el olimpo de lo mejor de la comedia cubana. Hay que volver a ver El elefante y la bicicleta. Hay muchas claves escondidas en esa obra”.

"Se ha ido Juan Carlos Tabío. ¡Mi corazón llora! Un hombre excepcional. El Cine y la Cultura Cubana pierden a uno de sus grandes creadores. Solo tengo que decir, Gracias Juanca, por tu amistad, por todos los momentos que pasamos juntos, por las oportunidades que me diste de hacer Cine junto a ti. Se ha ido un Grande", escribió Tahimí Alvariño, actriz que trabajó bajo la dirección de Tabío en películas como El cuerno de la abundancia y Lista de espera.

Asimismo, varias instituciones culturales se han hecho eco de la noticia y expresado su pesar por la pérdida de uno de los cineastas más reconocibles de la filmografía cubana. La Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), la Asociación Hermanos Saíz o Casa de las Américas hicieron públicas sus condolencias por la muerte del realizador.