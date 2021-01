"El Espacio", nuevo videoclip de la cantante cubana Aymée Nuviola

La popular cantante cubana Aymée Nuviola presentó a través de su canal oficial de YouTube su más reciente producción musical.

Se trata del videoclip que da vida al nuevo sencillo de la artista llamado El espacio, una mezcla de ritmos latinos y salseros que ponen a bailar a cualquiera que se contagia con la melodía.

El material audiovisual, protagonizado por la intérprete y varios bailarines, fue filmado en Buenos Aires (Argentina) bajo la producción de Sebastian Sorin y Paulo Simeón, esposo y representante musical de Aymée Nuviola.

Además del estreno de El espacio, Aymée Nuviola ha celebrado en los últimos días otras buenas noticias con respecto a su carrera artística.

La cantante, y también actriz, fue una de los artistas nominados a los Premios Grammys 2021 por su álbum Viento y Tiempo - Live at Blue Note Tokyo, en el que comparte proyecto con el pianista cubano Gonzalo Rubalcaba.

Su mención aparece en la categoría Best Latin Jazz Álbum, donde además figura el trabajo de otros artistas que se disputarán por el galardón: Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra con Four Questions, Poncho Sánchez con Trane’s Delight, Afro-Peruvian Jazz Orchestra con Tradiciones y Chico Pinheiro con City of Dreams.

Aymée Nuviola compartió emocionada la noticia junto a unas palabras de agradecimiento tanto para su compañero musical como para la Academia por la nominación.

"Estoy muy agradecida con el maestro Gonzalo Rubalcaba por haber confiado en mí para este proyecto. Agradecida con la Academia y todos sus miembros votantes", expresó la cubana en un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram.

