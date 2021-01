Anuel AA, El Alfa y Raphy Pina ya tienen su Bugatti, el auto de moda entre los reguetoneros

Bad Bunny sorprendió en octubre del año pasado al enseñar al mundo el Bugatti Chiron que se compró. Un auto de lujo valorado en 3 millones de dólares con el que ahora no sabe qué hacer ya que solo lo compró para aparecer con él en su actuación de los Latin Grammy después de que nadie le quisiese rentar uno para cumplir ese sueño.

Nada sobre este exclusivo auto pasó desapercibido para los amantes del género urbano, que este mismo lunes se encontraron que otro exponente del reguetón se hacía con uno.

Anuel AA reapareció en las redes sociales enseñando su propio Bugatti personalizado y de color blanco. Un auto con el que soñaba desde 2016 y que cinco años después se pudo comprar gracias a los frutos de su trabajo.

Y cuando parecía que nada podía sorprender más en este sentido a los fanáticos del reguetón, El Alfa anunció que él también se ha hecho con su propio modelo. "El primer Bugatti en República Dominicana", aseguró junto a algunas fotos desde el salón automovilístico de la exclusiva marca.

Pero parece que no son dos casos aislados y puntuales, porque la fiebre de los Bugatti en el género urbano se terminó de confirmar cuando el famoso productor y mánager Rafael Pina publicó una foto comprando uno para él.

Los seguidores no caben en sí de su sorpresa, pero tampoco el resto de cantantes urbanos. "¿Están de moda?", le preguntó J Balvin a El Alfa. Y más tarde reaccionó también a la publicación de Raphy Pina, a quien le comentó junto al post: "y Dios mío yo tengo bicicletas que corren pero hasta allá no me da". Mientras tanto, otros bromean con que los Bugatti están rebajados. Cabe recordar que el precio de los autos de esta firma suelen rondar entre los 2 y 4 millones de dólares, una cifra poco asequible para la mayoría de los bolsillos...

De momento, las redes han bautizado a este selecto grupo de artistas con su auto de esta firma como "team Bugatti", un grupo que cada día parece tener más integrantes... ¿Quién será el siguiente en hacerse con su Bugatti?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.