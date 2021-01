Celebrating America: Las actuaciones de Katy Perry, Demi Lovato, Ozuna y más el día de la investidura de Joe Biden

La música fue una de las grandes protagonistas en la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. El acto de investidura contó con dos espectaculares actuaciones de Lady Gaga y Jennifer Lopez. Las dos artistas deslumbraron con su potencia vocal. La primera al interpretar el himno nacional mientras que la segunda lo hizo cantando This land is your land y America, the beautiful. Una poderosa actuación en la que hizo historia al pronunciar en español un fragmento del juramento de los Estados Unidos.

"Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos", dijo la neoyorquina mientras cantaba. Pero en este día tan señalado para la historia estadounidense también se celebró el acto bautizado como 'Celebrating America' que contó con actuaciones de artistas como Demi Lovato, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, John Legend o Katy Perry, quien se encargó de clausurar este acto.

Katy Perry cerró este especial cantando su popular Firework mientras cientos de fuegos artificiales iluminaron el cielo de Washington. Una emotiva actuación que presenciaron el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris con sus respectivas parejas.

Otros de los artistas que participaron en este evento inaugural presentado por Tom Hanks fueron Justin Timberlake y Ant Clemons, quienes cantaron Better Days.

La cantante estadounidense Demi Lovato, quien se mostró emocionada de poder participar activamente en este día histórico para su país natal, interpretó Lovely Day para el mundo desde Los Ángeles.

John Legend también se presentó en Washington para cantar Feeling Good, de Nina Simone.

Bruce Springsteen interpretó Land of Hope and Dreams desde el Monumento a Lincoln.

Mientras que Jon Bon Jovi hizo su actuación en un paseo marítimo de Miami en el que cantó Here Comes the Sun.

Pero no se quedan ahí las sorpresas porque este programa especial para celebrar la investidura presidencial también tuvo su toque latino gracias a la participación de Luis Fonsi y Ozuna, quienes hicieron una combinación de Taki Taki y Despacito junto a DJ Cassidy.



