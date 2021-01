Muere el opositor cubano Ariel Valdés García, tras denuncias de desatención médica

El activista cubano Ariel Valdés García, miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), falleció este viernes en La Habana, informaron fuentes cercanas a CiberCuba.

La semana pasada varios medios independientes reportaron que el disidente se encontraba grave y había sido mal atendido por el personal médico del municipio habanero Playa, donde residía.

“Lo están dejando morir”, denunció Marlén Alonso Parada, una de las vecinas preocupadas por la desidia de las autoridades de salud, al diario Cubanet.

Valdés García se encontraba en estado crítico desde hacía dos semanas, con dermatitis crónica y anemia, sin recibir una adecuada atención médica.

Varios de sus vecinos intentaron que Ariel fuera trasladado a un hospital para su ingreso y correspondiente tratamiento, sin éxito.

Debido a su deteriorado estado, el médico de familia de la zona lo remitió al hospital, pero no pudo ser ingresado por no haber disponibilidad de camas.

“Dijeron que no lo podían dejar ingresado porque el hospital estaba colapsado y no tenían camas, así que lo mandaron para la casa. Eso fue hace como cinco días y a estas alturas no han hecho nada para salvarle la vida a este hombre”, lamentó el martes pasado una vecina de Valdés García.

“Muchos vecinos nos reunimos y fuimos hasta la administración del policlínico y planteamos su caso, pero no hemos recibido respuesta. Llamamos a la policía; la policía vino y se lo llevó para el policlínico. Allí lo tuvieron desde las 2:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche, cuando lo volvieron a regresar para la casa”, detalló otro vecino.

Durante las siete horas de estancia en el policlínico, Valdés estuvo esperando sentado por la ambulancia, que nunca llegó.

Ariel Valdés es miembro activo del MONR, organización que sufre un constante asedio por parte de la seguridad del estado. El pasado miércoles José Díaz Silva, líder del Movimiento, recibió una golpiza cuando intentaba salir de su vivienda.

La enfermedad de Ariel Valdés García empezó hace poco más de un año y lo obligó a permanecer ingresado en el hospital conocido como "Clínico de 26". Según explica su vecina, allí le iban a poner un tratamiento intravenoso, pero no llegaron a hacerlo por falta de un reactivo.

CiberCuba pudo conocer que el opositor era considerado una excelente persona por quienes le conocían. Su condición de opositor al gobierno le hacía imposible conseguir un trabajo, ya que los informes del CDR siempre le eran desfavorables.

Por ese motivo, Valdés García se dedicaba a grabar música en CD’s y a alquilar películas a sus vecinos. También hacía pequeños arreglos domésticos, desde labores de plomería hasta albañilería o pintura.