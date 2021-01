Mujer que apareció estrangulada en Holguín fue asesinada por su exesposo

La mujer que apareció estrangulada y con marcas de extrema violencia en el Hotel Santiago, de la ciudad de Holguín, fue asesinada por su exesposo, confirmó a CiberCuba una fuente cercana a la víctima.

En declaraciones a nuestro medio, un familiar que prefirió el anonimato relató que el cuerpo pertenecía a Maricel González Arencibia, de 50 años, quien había desaparecido el jueves de la semana anterior.

Por el hecho ha sido apresado su excónyuge y el personal que trabajó en el hotel el día del crimen, que al parecer oyó los gritos de la mujer y no avisó a la policía, aseguró la propia fuente.

LA VÍCTIMA

El familiar contó a CiberCuba que la víctima vivía en la ciudad de Holguín, cerca del Parque Infantil. La familia la llamaba Coky, era trabajadora de la pizzería Roma y en febrero cumpliría sus 51 años. Tenía un hijo de unos 30 años y su madre, anciana, está ciega.

"El jueves salió y no regresó a su casa, su hermana fue a la policía el viernes a denunciar la desaparición y le dijeron que había que esperar 72 horas. La familia no dejó de buscarla por todas partes, sabían que algo no andaba bien", precisó.

"Fue el sábado que su exmarido -con quien ella estuvo casada, pero llevaban un año separados- llamó a una vecina y le dijo que en la habitación 212 del Hotel Santiago ella estaba muerta", explicó.

EL HALLAZGO DEL CUERPO

De acuerdo con el testimonio, la hermana de Coky fue de inmediato a la policía y, tras encontrarse el cuerpo, la llevaron a Medicina Legal para que la reconociera.

"Era su hermana, casi irreconocible, al punto que no la pudieron velar; pero era ella, ahí estaba, después de asesinarla él la había escondido debajo de la cama", comentó la fuente.

Indicó que el cadáver estaba amarrado de manos y pies, con todo el cuerpo golpeado y el rostro desfigurado.

EL CRIMEN

Según relató la propia fuente, el asesino dijo que la drogó, "la inyectó con carbamazepine", un fármaco anticonvulsivo que se usa también como sedante; la torturó desde el jueves hasta el viernes, y luego decidió quitarle la vida. Fue entonces que la estranguló.

"Coky había sufrido en el último año varias amenazas de muerte de parte de su exmarido, por ello, la familia se pregunta cómo se fue con él hasta el hotel", señaló.

Aseguró que muchas personas en la instalación escucharon sus gritos y no hicieron ni dijeron nada, algo que dejó estupefactos a sus familiares. "Una vez más, el silencio nos hace cómplices de estas atrocidades", lamentó.

Confirmó, además, que el asesino fue apresado el mismo día que hallaron el cadáver bajo la cama del hotel.

"Se dice que todo el personal del turno que trabajó la noche del infierno de Coky también se encuentra detenido, porque fueron muchas las irregularidades", afirmó.

CUARTO FEMINICIDIO DEL AÑO EN CUBA

Según la Red Femenina de Cuba, este es el cuarto feminicidio reportado en la isla desde el 1 de enero.

Esa organización lleva un registro actualizado de los casos de violencia de género que ocurren en en el país ante la falta de transparencia gubernamental sobre el tema.

"Entendemos que no hay una respuesta positiva ni voluntad política por parte del Estado cubano para enfrentar los casos de feminicidios, violaciones y abusos que ocurren en la isla, pero que durante los confinamientos obligatorios decretados por la pandemia del coronavirus pudimos observar que tuvieron un incremento considerable", apuntó la activista de la red Marthadela Tamayo en declaraciones a CiberCuba.

"Todos son conteos desde la sociedad civil cubana, y demandamos que el Estado transparente datos de feminicidios", sostuvo.

La Red también pide la aprobación de la Ley de Género, y que "los funcionarios públicos que atienden las denuncias de género se preparen en el tema, porque no lo están haciendo", consideró.