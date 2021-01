La desesperada petición de Thalia a la institución donde está su abuela: "¡No le hagan daño!"

Thalia y su familia están atravesando unos momentos complicados por la salud de su abuela doña Eva Mange, quien cumplió 103 años la semana pasada.

La artista y su hermana, la actriz Laura Zapata, denunciaron públicamente el trato que le estaban dando a la anciana en la residencia de México en la que se encuentra. Sin embargo, parece que la situación no mejora y, una vez más, la cantante mexicana recurrió a sus redes sociales para exigir que le suministren sus medicamentos de forma adecuada.

La intérprete de No me acuerdo acudió desesperada a Twitter por el trato que le están dando a su abuela en el lugar en el que se encuentra y denunció que dejan a su abuela sufriendo toda la noche con dolores por no darle la medición que necesitaba.

"No entiendo por qué en Le Grand Senior Living no le dieron anoche a mi abuela sus medicamentos, ¿no se dan cuenta que se siente mal? Pasó toda la noche en un grito del dolor", denunció en Twitter.

"Todo porque 'tienen que mandarnos un mail solicitándolo'. Por favor, en ocasiones se reacciona por amor. ¡No le hagan daño!", añadió en el mismo tweet, pidiendo así que cuidasen a su abuela y no la dejasen sufrir.

La hermana mayor de Thalia, Laura Zapata, contó lo que ocurrió a través de la misma red social: "La doctora externa ordenó una gota más de medicamento para el dolor y no se la proporcionaron, pues necesitaban esto en un correo por escrito. La dra. familiar de aquí no responde, directora-dueña tampoco". Y aclaró que su abuela continúa en la institución privada bajo su tutela porque están "esperando a que se fortalezca un poco más para poder moverla".

A pesar del estrés y la agonía que están pasando por la delicada situación de su abuela, que parece no mejorar, la artista de 49 años intenta no perder la sonrisa y este mismo martes celebró un nuevo logro en su carrera: protagonizar una portada de Vogue.

"Es justo lo que necesitaba para animarme y hacerme sonreír en medio de momentos familiares tan difíciles", comentó junto a la tapa de la prestigiosa publicación.

