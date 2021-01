El Taiger al Gobierno de Cuba por la represión en el MINCULT: "El gesto se lo vamos a devolver"

El reguetonero cubano El Taiger le dejó saber al gobierno cubano que el le devolverían "el gesto", refiriéndose al comportamiento agresivo que tuvieron ayer funcionarios del Ministerio de Cultura contra artistas que se manifestaban pacíficamente para exigir un diálogo con la institución.

"Utopía de un gobierno que ya perdió toda credibilidad ante nosotros. Pero el gesto se lo vamos a devolver", aseguró el cantante debajo de una publicación del reguetonero Randy Malcom donde critica los sucesos de este 27 de enero.

Captura de Instagram

Otros reguetoneros cubanos también se han sentido indignados por las imágenes que circulan en redes sociales, donde se ve al ministro de Cultura Alpidio Alonso agrediendo a jóvenes que intentaban un acercamiento.

El reguetonero Yomil Hidalgo exigió a Alpidio Alonso que renunciara a su puesto y se lamentó por los sucesos: “Qué falta tan grave de respeto del ministro de Cultura”, dijo. “Es triste ver una sociedad completamente dividida por culpa de un sistema que es una utopía”, agregó.

“Señor ministro, yo creo que usted debe salir dando una disculpa públicamente y, aparte, creo que debe dimitir, soltar su cargo”, dijo. “Usted no está apto para tener ese tipo de cargo con tanta responsabilidad y diplomacia que debe presentar en lugar de violencia y falta de respeto”.

Randy Malcom, de Gente de Zona, también le dejó un claro mensaje a Alpidio Alonso: "Ministro, la generación de hoy no tiene miedo ni se intimida con ustedes porque no le deben nada, al contrario ustedes le ponen trabas para que no cumplan sus sueños".

El reguetonero dijo además que no cabe en su mente tener un Ministro de Cultura en pleno 2021 que no tenga la diplomacia necesaria para llevar un cargo de esta magnitud y que no le importe lo que piensa una generación de artistas que lo que quieren es ser escuchados.

Ante esta situación que ha dejado al descubierto una vez más la intolerancia del gobierno de la Isla, Estados Unidos condenó la represión por parte de funcionarios cubanos.

"Instamos al gobierno a escuchar y dialogar con su pueblo en vez de recurrir a detenciones, violencia y el corte de Internet", apuntaron.

Por su parte, el gobierno no ha reconocido el mal comportamiento de sus funcionarios, y alegan que solo se estaban quitando de delante un celular que los filmaba.