Movimiento San Isidro en Miami convoca a rendir homenaje a José Martí

Jóvenes del Movimiento San Isidro (MSI) en Miami convocaron a toda la comunidad cubana del sur de Florida a rendir homenaje al Héroe Nacional Cubano, José Martí, quien nació un día como hoy hace 168 años.

Los miembros de este grupo, que se identifican con el MSI creado en La Habana por artistas cubanos, se dieron cita esta tarde de 4:00 a 6:00 pm en 2100 Collins Ave, en Miami Beach.

Recordaron que José Martí nació en el barrio de San Isidro, donde hoy se aglomeran centenares de familias en condiciones de pobreza y marginalidad.

Convocatoria a homenajear a José Martí. Facebook (Movimiento San Isidro-Miami)

En la convocatoria también colgaron una cita del Apóstol de la isla, que afirma:

"Solo son amigos de la patria los que saben deponer ante ella sus iras y sus tentaciones: solo sirve a la patria el que la obedece. El nombre de la patria es cosa que se roba y se usa en ocasiones para acusar a los que más la aman. (...) Unos ven para ahora, y son los más, y cuya vista alcanza menos. Otros ven para ahora y para luego, que es como se debe ver en las cosas de los pueblos, para quienes lo presente no es más que la manera de ir al porvenir. Estos que ven para hoy y para mañana, estos que ven lo que está debajo y oyen lo que no se dice; estos que no tienen en su sangre generosa espacio para el odio, y si abaten en guerra a un adversario, se apean de su montura, con riesgo de la vida, a restañar la sangre a que han abierto paso; estos que no guerrean para desolar, sino para fundar; para encender, sino para redimir; para excluir, sino para incluir; para aterrar, sino para juntar; estos son los únicos que merecen aspirar al triunfo en un pueblo cansado de odio."

La convocatoria del MSI-Miami surge horas después de que un grupo de jóvenes artistas cubanos que intentaban rendir homenaje a Martí fueran detenidos la víspera en la isla, y otros que fueron a reclamar por este hecho ante el Ministerio de Cultura fueran agredidos por funcionarios y la Policía.

El hecho alcanzó un punto climático cuando el propio ministro de Cultura, Alpidio Alonso, dio un manotazo a uno de los periodistas que estaban grabando los sucesos con un celular.