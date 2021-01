Ulises Toirac califica de bochornoso y lamentable la violencia contra artistas en el MINCULT

El comediante Ulises Toirac calificó de "bochornoso y lamentable" lo ocurrido el miércoles frente al Ministerio de Cultura de Cuba (Mincult), donde casi 30 jóvenes fueron agredidos por los funcionarios y golpeados por los grupos de respuesta rápida del estado.

"Vistos todos los videos y leídas todas las partes creo que ayer fue bochornoso y lamentable. Sean cuales sean las excusas", dijo en su perfil de Facebook el popular actor.

"Si yo fuera a arrebatar todos los teléfonos que me han apuntado sin mi consentimiento, tendría una tienda de móviles y los brazos enyesados perennemente. Y la cara llena de vergüenza", subrayó en su post.

"No es la fuerza física la que da fuerza moral. La más precaria inteligencia dicta que se está decidiendo por una actitud que genera una escalada. Y no creo que sea ni sabio ni revolucionario. Dialoguen coño", comentó.

La víspera, el ministro cubano de Cultura, Alpidio Alonso, perdió los estribos frente a un grupo de jóvenes que le estaban reclamando en la sede de la institución gubernamental y dio un manotazo a un periodista independiente para tratar de quitarle el teléfono.

Momentos después el régimen de la isla provocó un apagón de datos móviles para evitar que se publicaran imágenes y videos del hecho, que fueron filmadas por los jóvenes.

Toirac, ajeno a lo que sucedía, publicó en Facebook cuando restablecieron el servicio: "No sé, pero aquí me sonaron un apagón de datos y wifi.... ¡Impresionante! ¿Habrá llegado el pollo a la carnicería?".

Su post de esta mañana ha sido comentado por más de 300 personas que coinciden en la actuación lamentable del funcionario público contra los manifestantes pacíficos.

"Estoy muy de acuerdo contigo, la figura pública tiene que estar operado de los nervios", dijo una internauta.

"El cargo de ministro tiene jerarquía en su ministerio, en las entidades culturales, él no es autoridad para estar pidiendo orden y mucho menos de esa forma violenta, para eso está la policía, la cultura se le fue para el c**o, hace mucho tiempo que "ese" no debería estar en ese cargo...", comentó otro.

"El diálogo es casi improductivo con quien se niega a reconocer el disenso como algo natural y no producto de maquinaciones imperialistas (que quizás las haya pero que me niego a pensar que sea así en su totalidad). No hay derecho a oponerse legalmente y a generar vías de financiamiento dentro del país para cualquier movimiento independiente. Porque seamos realistas, cualquier causa necesita de presupuesto, hasta un jueguito de dominó el fin de semana pues las botellas no las regalan", expresó un forero.

Desde el pasado 27 de noviembre, artistas e intelectuales cubanos solicitaron dialogar con el ministro de Cultura sobre la ola de represión desatada contra algunos de ellos en la isla.

La reacción en redes sociales a lo acontecido el miércoles fue inmediata y varios medios de prensa latinoamericanos también se han hecho eco de la noticia "Ministro de Cultura de Cuba da un manotazo a periodista independiente".

Sobre el hecho también se han pronunciado creadores, activistas, opositores y ciudadanos cubanos en la isla y en el exterior.

El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara exigió la dimisión del ministro de Cultura y del viceministro Fernando Rojas, y esa misma petición circula por plataformas como Change.org recabando firmas.

La "artivista" Tania Bruguera, una de las voces del Movimiento 27N y que fue detenida antes de los sucesos del Mincult, explicó a través de una directa en Facebook que varios miembros habían recibido una comunicación del viceministro Fernando Rojas, invitándoles al Ministerio para retomar el diálogo que se intentó iniciar en noviembre.

Esta fue la razón por la que algunos manifestantes se personaron frente al Mincult, explicó.

"La narrativa que quieren imponer ahora es que fuimos a hacer una provocación. No. Fuimos invitados por Rojas", subrayó Bruguera, quien soportó semanas de encarcelamiento en su domicilio, porque agentes de la Seguridad del Estado le impedían salir de su vivienda tras los sucesos del 27 de noviembre.