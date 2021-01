Israel Rojas asegura que los funcionarios del Gobierno de Cuba "no son gente inalcanzable"

El músico Israel Rojas, director del grupo Buena Fe, ofreció declaraciones al Noticiero de Televisión cubano (NTV) en las que asegura que los dirigentes del país no son personas inalcanzables.

"No se trata de gente inalcanzable que no te da un espacio de diálogo, que no te convoca, y no te da una fecha y un momento. Lo que pasa es que se dialoga con quien quiera dialogar", expresó el artista.

Israel fue entrevistado a raíz de los hechos acontecido este 27 de enero, en la entrada de Calle 2 del Ministerio de Cultura en que un grupo de funcionarios, liderados por el ministro Alpidio Alonso expulsaron a golpes a una treintena de jóvenes que se manifestaba pacíficamente.

El objetivo de la protesta pacífica era retomar el diálogo con las instituciones culturales cubanas y exigir la liberación de activistas y opositores que fueron arbitrariamente detenidos por la Seguridad del Estado en la mañana del miércoles, para que no participaran de acciones en homenaje al aniversario 168 del Natalicio de José Martí.

En la entrevista ofrecida por Israel al NTV indicó que se han dado "choques generacionales", "incomprensiones y zonas de silencio" por parte del Estado y lo consideró innegable, pero asegura que se han extendido puentes para que la gente dilucide los conflictos.

"Vamos a empezar diciendo que para que se establezca un diálogo primeramente tiene que haber condiciones preexistentes elementales. Se dialoga porque se quiere llegar a algún lugar, se quiere construir algo, se quiere buscar un entendimiento" dijo Israel.

Sin embargo, los manifestantes del Movimiento 27N que han exigido ese diálogo a las instituciones culturales cubanas lo que encontraron este miércoles fue una reacción brutal y un mensaje expreso de negativa al diálogo, cuando el ministro Alpidio Alonso los acusó de ser mercenarios.

Además de Israel Rojas hay otros músicos cubanos que se ha pronunciado públicamente en apoyo al ministro y a la actuación de los funcionarios de la Cultura. Entre ellos está Silvio Rodríguez quien aseguró que no ha podido ver el vídeo en en aparece Alonso arrancándole de las manos violentamente el teléfono móvil a un periodista.

El trovador Vicente Feliú fue amenazante al referirse a los sucesos ocurridos a las afueras del Ministerio de Cultura de Cuba. "Debieran saber los provocadores que llega un momento en que los provocados se cansan. En ese instante, la cordura no es precisamente la virtud más probable", dijo el músico cubano.

Vicente terminó su mensaje como una tabla sobre un mar violento, agregó que "un revolucionario provocado puede ser muy peligroso", en advertencia clara para "aquellos que se dedican a provocar".

El mensaje más reciente en apoyo al MINCULT viene de parte de Arnaldo Rodríguez, quien ha señalado en su perfil de Facebook que el ministro de Cultura y un grupo de funcionarios e instituciones llevan 2 meses dedicando tiempo completo a dialogar, intercambiar y discutir temas medulares con el gremio de los artistas.

"Numerosos artistas hemos sido partícipes de la diversidad del debate, de la profundidad en el análisis de diversas contradicciones existentes y también de los desafíos en el contexto de la cultura y sus derroteros (...) Se ha hecho en la forma adecuada, desde el respeto mutuo y la ética elemental que deben sostener los individuos en cualquier sociedad", aseguró Arnaldo en su mensaje, pero sin mencionar cómo el MINCULT organizan esos intercambios con sus creadores.

El ministro de Cultura y los voceros del Ministerio han insistido en que están abiertos al diálogo, pero ese diálogo está condicionado a compartir un mismo pensamiento de apoyo a la Revolución y quienes tienen una posición crítica frente a la gestión del Estado cubano son directamente tildados de mercenarios pagados por el imperio