Cubano indignado por una multa: "Yo no pago eso, se la dan a Díaz-Canel y a la Seguridad del Estado"

Un cuentapropista y ex preso político que vende productos agrícolas en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, explotó contra dos inspectoras que intentaron imponerle una multa y arremetió contra el Gobierno cubano, al que acusa de someterlo a él y a su familia a “terrorismo psicológico”.

“Nosotros no le hacemos daño a nadie, déjennos vivir”, se escucha que grita una mujer mientras en voz baja una de las dos inspectoras le comunica al cuentapropista que le van a dejar un comprobante de la multa, que luego tienen que entregarle a un superior de ellas que vendrá a recogerlo.

“Yo no voy a recoger eso, se lo dan a Díaz-Canel y a la Seguridad del Estado, yo no pago multa, yo no robo, yo no soy un ladrón, yo soy un cubano que lucho por mi familia y que trabajo porque a mí el gobierno no me da comida ni me da nada”, dijo el cuentapropista, visiblemente alterado.

El hombre asegura que salió en 2019 de prisión tras haber estado casi 20 años preso por ser defensor de los derechos humanos y por decir la verdad de lo que pasa en Cuba.

“Todo está caro en este país”, dijo, y tras enumerar la fuerte subida de precios impuesta por el Gobierno, añadió que él tiene varias lesiones permanentes en su cuerpo provocadas por su estancia en prisión.

“Me tienen humillado y ultrajado, hacen terrorismo conmigo y con mi familia, y yo no me voy de Cuba porque soy cubano y tengo derecho como todo el mundo a la vida, a trabajar”, gritó el hombre.

“Esto es para que lo sepa el pueblo cubano, que el gobierno de Díaz Canel y Raúl tiene maltratado a todo el pueblo y subiendo la canasta básica y los precios y mandando inspectores”, reiteró.

“Robándome mi trabajo, mi sacrificio, esto es mi casa no es un punto de agricultura urbana, este es el portal de mi casa”, añadió el hombre, quien precisó que tienen a su “mamá loca” por la presión a que tienen sometida a la familia.

“Que la ONU, que Naciones Unidas y todos los que defienden los derechos humanos en Cuba me vean”, dijo, y volvió a decir que lo tienen sometido a una guerra psicológica.

“Yo no tengo presidente, a mí nadie me ha dado una boleta para votar por este gobierno, yo no tengo elecciones presidenciales aquí en Cuba, no más humillación para mi familia, no más ultraje para el pueblo, libertad a los presos políticos, libertad al pueblo de Cuba, no más humillaciones”, continuó gritando el santiaguero, cuya actitud llamó la atención de algunos transeúntes y provocó la desaparición momentánea de las dos inspectoras.

“Que la comida que produce el pueblo de Cuba se la den a los cubanos, que no la exporten pa afuera, que no se la den a los turistas, que quiten la tienda de los dólares, que es una explotación”, dijo en otro momento.

"No más abuso Raúl, no más abuso Díaz-Canel, no más abuso con tus leyes perversas, que no contribuyen a nada, solo a la desigualdad al robo, a la injustica y al hambre en este país. Viva Cuba Libre. Todo hombre tiene derecho a pensar todo hombre tiene derecho a elegir", concluyó.