Yotuel Romero: “Siempre me motiva el recomenzar, desde que salí de Cuba”

El cantante cubano Yotuel Romero comienza una nueva fase de su vida profesional con el lanzamiento de su disco en solitario, Renacer, y recuerda que su etapa con Orishas ha cerrado por el momento.

“El nombre (del nuevo disco) se debe a que mi vida ha tenido muchos renacimientos. Soy como un gato que va agotando las vidas. Son siete, voy por tres y me quedan cuatro. A mí siempre me motiva el recomenzar. Desde que salí de Cuba con 18 años y me fui a París, luego vine a España, donde me metí en televisión, y luego fui a Miami” declaró Yotuel a la revista española 10 Minutos.

Acerca de su nuevo disco, el artista cubano precisó que comienza con la canción titulada Rebelde, pero que está enfocado en el álbum Renacer completamente, donde ha puesto mucha ilusión y ganas.

Extraña cantar en vivo al público, confesó, y dijo que no puede hacer un concierto en internet porque necesita ver al público sudar.

Sobre su interés por el dinero, respondió a 10 minutos: “Yo vengo de un país donde no hay nada. Cuba me ha enseñado que lo que se rompe, se arregla. Nosotros no salimos de Cuba con la ambición de hacernos millonarios, sino con la ambición de poder mantener a la familia”.

El excantante de Orishas aseguró que no está en la música para hacerse rico, porque su riqueza es otra. Le gustaría tener un restaurante o escribir el guion de una película.

En tres meses será padre de una niña junto a su pareja, Beatriz Luengo, con la que ya tiene un hijo, D'Angelo, de cinco años. La pequeña Zoe nacerá en Miami.

Respecto a su relación con la cantante y actriz española y si tiene miedo a perderla, el cubano respondió: “Los miedos en la vida siempre existen, pero los valientes somos los que vencemos a los miedos. Yo quiero hacerla feliz toda mi vida. Si aparece alguien que le haga más feliz que yo, pues muy bien, pero lo dudo porque estoy dejando el pabellón bien alto”.

Al referirse a su familia, el rapero recordó: “Soy hijo único. Dejé a mi madre. Bueno, mejor dicho, me dejó ella a mí cuando me dijo que volara alto y sin miedo. En Cuba solo hay una forma de mantener a los tuyos, que es yéndote del país, porque allí no puedes mantener a tu familia con cinco dólares al mes”.

Cuando le preguntaron si quería mostrarles su tierra a sus hijos, Yotuel respondió afirmativamente, pero que quiere enseñarles la Cuba que él se imagina y no la que conoció en realidad, cuando salió a sus 18 años a Francia sin saber hablar francés, con la bolsa cargada de sueños.

El cubano confesó, además, que debió recesar la actuación durante mucho tiempo en su vida por Orishas, una banda que dependía de todos sus integrantes. Reveló que le llamaban para hacer películas, pero si paraba, les hacía parar a ellos y no quería perjudicarles.

A la pregunta “¿Cómo es vuestra vida en Miami?”, el cubano contestó: “Somos muy hippies: tenemos gallinas, huerto, frutales… A mí me encanta cocinar”.

Y si no hubiera sido artista, aseguró al periodista que “sería cocinero”.

“Me encanta crear platos. Me encantaría ir a 'MasterChef' porque soy un cocinero frustrado. En mi casa está prohibido que las mujeres cocinen”, subrayó el exitoso músico cubano.

