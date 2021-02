Abogado desglosa su salario en Cuba: “Apenas alcanza para pagar lo elemental sin llegar a comer”

Un abogado cubano denunció en sus redes sociales que el salario actual, luego de que el gobierno implantara la tarea ordenamiento, apenas alcanza para pagar lo elemental, y que el ciudadano promedio está privado de derechos como la alimentación y la vivienda, “sin tomar en cuenta sus derechos políticos que nunca existieron”.

Manuel V relató en su muro de Facebook que era cuentapropista, pero que al quedar sin pacientes y no recibir ninguna ayuda de la seguridad social, tuvo que regresar a trabajar como abogado en el sector estatal.

Captura de post en Facebook de Manuel V

Tras recibir su primer salario, se enteró de que como subordinado del director de la empresa gana menos que otros compañeros que son técnicos medios, pero que tienen la condición de cuadros.

A ello hubo que sumarle que en enero hubo varios días no laborables, que le descontaron un uniforme que no pidió y las retenciones de impuestos a la seguridad social, por lo que de un sueldo previsto de 4210 pesos, solo percibió 3585 pesos.

“Por la COVID he debido viajar varias veces de Playa a Diez de Octubre en mi auto particular para no subir a guaguas y cuidar a mi bebé, así que por ese concepto gasté 1800 pesos. Hoy me llegó el recibo de la luz y fueron 1320 pesos, solo de muñequitos, viviendo en penumbras y sin encender un aire acondicionado. Si agregamos que el sindicato me pidió 300 pesitos para el año... o sea... ¡Se me acabó!”, describió.

Como conclusiones, Manuel V detalla que el actual salario escala no está diseñado para enderezar la pirámide sino para torcerla, pues se premia al dirigente y no al profesional.

“La inflación de la tarea ordeñamiento es tan alta que lo que el trabajador recibe apenas alcanza para pagar lo elemental sin llegar a comer”, añadió.

Asimismo, criticó también que el precio de las tarifas por los servicios estatales y aseguró que el cubano está privado de derechos como la alimentación, la vivienda y el trabajo remunerado, “sin tomar en cuenta sus derechos políticos que nunca existieron”.

“Conclusiones: ¿No habrá ningún medio independiente interesado en contratar como periodista a este ‘mercenario pagado’? igual si ya me llaman así y no me paga nadie. ¡Qué más da!”, expresó.

El post del jurista ha recibido numerosos comentarios de apoyo.

“Bro, lo único que hicieron fue joder más al cubano, pero en fin, a ellos eso no le importa”, señaló un internauta.

“La pregunta es: ¿Por qué soportamos todo esto? Miren, ellos no tienen ningún tipo de problemas, eso lo saben los periodistas descarados que salen en la televisión criticando a la oposición y no hablan de esto, de cómo vive Diaz Canel y su camarilla, te envuelven con el lio de los precios, pero siguen altos y los ves todo el tiempo como perros calderos defendiendo esto, cuando ven las necesidades que tiene el pueblo y de eso no hablan”, dijo otro.

“Pero de qué nos asombramos, si nunca han hecho nada que ayude al pueblo, cuando digo pueblo me refiero al cubano de a pie no a los jefes”, subrayó un cubano residente en Estados Unidos.

“Ninguna queja de estas salen en el NTV, ellos se limpian el culo con estos problemas que le sumaron al pueblo”, denunció un joven padre.

“Ese es el dolor latente de todos hoy... cómo podemos acabar el mes sin pasar extremas necesidades?”, cuestionó una mujer.

“¡Es una angustia y una zozobra constante vivir así!”, lamentó otra.