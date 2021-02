Joven con VIH muere en un hospital de Cuba, sin medicinas y suplicando ayuda

Enmanuel Lara Marianos, joven cubano de 34 años y paciente de VIH, murió en el hospital Florida de la provincia Camagüey, producto de lo que él mismo denunció como desatención e indolencia del personal médico en un video compartido por Facebook.

“Nadie me atiende. No quieren hacer procedimientos para aliviarme. No hay medicinas, no hay nada. La doctora me deja por loco. La enfermera, la pobre, no sabe qué hacer. Esta es la salud cubana”, relató el joven cubano.

Afectado por una miocarditis dilatada, además de hepatitis B y C, Lara Marianos llevaba 24 horas con una severa falta de aire al momento de grabar el video. “Yo nunca he hecho este tipo de video. Yo no soy contrarrevolucionario. Simplemente soy un paciente al que le están dando palos y no puedo más. Me estoy muriendo”, transmitió el joven.

“Murió en un hospital pidiendo por ayuda médica. Este ser humano tenía 34 años de edad y una vida por delante. Cuidó de su madre hasta el último de sus días y le entregó parte de su juventud a una Revolución que luego le dio la espalda”, denunció consternada Yanilys Sariego, una amiga suya.

“Era el más grande de todo el grupo, grande de estatura y grande de corazón”, describió su amiga. “No recuerdo haberlo visto ni una sola vez enfadado, siempre tenía una sonrisa afable en su rostro. ¡Prohibido olvidar! Dejaste morir al más grande de nosotros, al más noble. ¡Díaz Canel, ésta la voy a cobrar a título personal el día que esta dictadura caiga!”, exclamó Sariego.

Las muestras de cariño y dolor abundaron entre los comentarios que acompañaban el post de Sariego y el de Rayneris Sánchez Capote, otro amigo de Lara Marianos que se mostró abatido por la noticia de su muerte. Muchos de los comentarios reflejaron la tristeza de amigos que no conocieron a tiempo la situación y no pudieron ayudar a su amigo.

“Yo necesito que mis amigos me ayudan y compartan esto”, había dicho Lara Marianos en el video que compartió antes de fallecer. “Que no estén oyendo más que esto es una potencia médica. Salud gratis ¿para qué? Yo necesito ayuda de cualquier medio internacional, porque me voy a morir”.

El duro testimonio de Lara Marianos refleja la imagen de un sistema de salud que ha colapsado y que deja desamparado a muchos ciudadanos, por mucho que el régimen cubano mantenga la salud pública como uno de los pilares de sus campañas propagandísticas. A falta de más detalles, todo parece indicar que el joven no recibió la atención médica que necesitaba, por falta de medicamentos y de profesionalidad del personal que le atendió.

“Miren cómo tengo el estómago (hinchado)”, muestra Lara Marianos en el video. “Eso me está comprimiendo los órganos y no puedo respirar ni comer. No me quieren hacer a paracentesis” (procedimiento médico caracterizado por punción quirúrgica hecha en una cavidad orgánica para evacuar la serosidad acumulada. En el interior del abdomen, en ocasiones se acumula líquido en la cavidad peritoneal).

Su amigo Sánchez Capote lo recordó así: “Hoy estoy con un dolor profundo al saber la triste noticia de la pérdida de un gran amigo. Compartimos buenos y malos momentos... El negrón gigante de estatura y de corazón. Enmanuel Lara Marianos siempre serás recordado por todos los que vimos en ti la clase persona que eras”.

“¡Qué triste noticia que te dejarán tirado así, que dolor tan grande ver que alguien está a punto de partir y no se hace nada! Hoy no voy a hablar de política porque no cabe, pero ojalá algún día se pague todo el dolor y sufrimiento que vivimos los cubanos, carajo”, exclamó indignado y dolido el amigo de este joven, al que todos recuerdan como un “maravilloso ser humano”.