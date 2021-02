Jennifer Lopez se despide de su melena y apuesta por un corte radical de pelo

Jennifer Lopez no para de sorprender. Aunque es verdad que todo lo hace o dice la diva del Bronx es susceptible de ser noticia, su nuevo cambio de look está impactando a todo el mundo y no es para menos.

La cantante de 51 años ha apostado por cortarse su larga melena y lucir un cabello muy corto. La primera vez que la hemos visto con este radical look ha sido en la portada de la revista de moda norteamericana Allure, donde aparece el rostro de la bellísima JLo en primer plano mientras que lleva unos pendientes extragrandes.

Ella misma compartió la tapa de la publicación en su perfil de Instagram y gracias a ella hemos podido saber que el encargado de realizarle este corte pixie con peinado efecto mojado ha sido su peluquero de confianza, Chris Appleton.

Sin duda, a sus 51 años, la neoyorquina sabe lo que mejor le sienta y como cuidarse para estar siempre perfecta. Desde secretos de belleza, rutinas de ejercicio, planes de alimentación hasta los peinados que más le favorecen, y entre ellos está este corto desenfadado. Aunque hay quienes dudan y creen que podría tratarse de una peluca...

En cualquier de los casos, la verdad es que le sienta fenomenal y si no es una peluca y quiere llevarlo más largo, siempre puede optar por extensiones extralargas que parece tener siempre a mano.

¿Y tú? ¿Qué opinas del nuevo look de JLo?

