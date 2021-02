Familiares y amigos recuerdan en Miami a Fernando Hidalgo tras su fallecimiento por coronavirus

Familiares y amigos de Fernando Hidalgo han reaccionado en las últimas horas con gran pesar al fallecimiento del presentador cubano, a los 78 años de edad, víctima de complicaciones relacionadas con el coronavirus.

“Un gran artista, un gran director, productor, precursor de todos estos shows de bailarinas, de música. Le dio trabajo a todo el mundo, en paz descanse ese gran ser humano llamado Fernando Hidalgo”, dijo en declaraciones a America Teve la cantante cubana Annia Linares.

“Yo creo que si perdió la batalla fue porque perdió la consciencia”, opinó por su parte la actriz y cantante Maylen Abeledo, quien lo definió como un gran “ejemplo de perseverancia en la vida”.

“Éramos un equipo de trabajo donde todo el mundo se llevaba muy bien, lo mismo los músicos, las cantantes, las bailarinas o sea que fue una época agradable al lado de él trabajando”, comentó la cantante Lourdes Nuviola, quien participó del show de Fernando Hidalgo, programa que desde el 2000 y durante más de una década que se mantuvo al aire en el canal 41, le abrió la puerta a gran cantidad de artistas cubanos.

"Cuando llegué a este país, el primer programa de televisión que hice en America Tevé 41 fue El Show de Fernando Hidalgo, un hombre que me abrió las puertas de su espacio televisivo sin conocerme, confiando en la opinión de terceros. Buen viaje Fernando, no me olvido de ti, mucho menos de tu apoyo. Que Dios te de un gran abrazo y traiga paz a tu familia", escribió en Facebook la cantante Aimé Nuviola, que acompañó de su nota de un fragmento del programa en que participó junto a Fernando Delgado.

"Siempre fuiste y seguirás siendo el gran presentador y humorista cubano que revolucionó por años las noches en la capital del Sol, fuiste un hombre que desarrollo una amplia carrera artística con dedicación y mucho profesionalismo", escribió por su parte el cantante Eduardo Antonio. También dedicó una nota de condolencias el presentador cubano Carlos Otero.

En el momento de su muerte, Fernando Hidalgo estaba trabajando en su segunda película. Su cuerpo será cremado y la familia ha decidido que velará sus restos en una ceremonia privada.

Fernando Hidalgo, falleció en Miami en la madrugada del 16 de febrero, en un hospital de Coral Gables donde permaneció ingresado por varios días, víctima de una neumonía.

Actor, humorista, productor y escritor -quien fuera conocido como “Encantador de televidentes”- desarrolló a lo largo de varias décadas una exitosa carrera en la televisión, donde produjo más de una docena de programas.

A mediados de enero, ofreció una de sus últimas entrevistas en televisión, para Univista TV, en la que habló sobre un próximo proyecto de trabajo relacionado con Cuba, país con cuya libertad siempre soñó.

Entre las figuras del mundo artístico de Miami que han reaccionado con pesar a su muerte figuran, además de los citados, José "Carlucho", Alexis, Valdés, Los Pichy Boys y Boncó Quiñongo, entre otros.