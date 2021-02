Jorge Junior tampoco sabe el concepto: "Hay muchas cosas mal, pero no te sabría decir si hay una dictadura en Cuba"

El reguetonero cubano Jorge Junior, director de la agrupación Los 4, no conoce el concepto de dictadura y "no sabría decir si en Cuba hay una", a pesar de reconocer que "hay muchas cosas mal".

"Yo no sé qué nombre ponerle, porque de lo que no sé yo no hablo. No te sabría responder bien. Yo sé que hay muchas cosas que no están bien, que hay que arreglarlas, pero no quiero decirte 'es esto', sin saber lo que estoy diciendo", respondió Jorge Junior a la pregunta "¿tú crees que Cuba es una dictadura?".

"Sí, subieron el precio de la corriente, pero bueno, en mi caso, yo trabajo, no hay problema, pero lo que tú me estás pagando no va acorde a lo que yo estoy consumiendo y me puede traer problemas a mí y a muchos artistas, y eso hay que arreglarlo", añadió.

Al igual que con Yulien Oviedo, la entrevista de Jorge Junior fue con el personaje incógnito de la comunidad virtual cubana Un Martí To' Durako, que también le preguntó si se atrevería a decir "Viva Cuba libre", a lo que el entrevistado se rehusó en un primer momento.

"Eso te lo voy a decir en otro momento, ¿entiendes?", respondió el reguetonero en un primer instante y se quedó reflexionando: "Bueno, si eso te hace sentir bien, viva Cuba libre", dijo entre risas.

"Yo soy una persona que cuando quiero decir algo la digo. Yo no me escondo. Yo lo que no puedo es estar diciendo cosas que a lo mejor no sienta o que no tengo un motivo para decirlas. No es que yo tenga miedo, es que no soy de esos de los que les pagan 2 pesos para hablar", se defendió.

El Martí To' Durako contestó su propia pregunta para explicarle a Jorge Junior por qué él sí creía que en Cuba hay una dictadura.

"Lo que está pasando para mí es que el pueblo cubano está sufriendo, tiene represión, están metiendo presos a artistas, al pueblo, solo por decir que no les cuadra lo que está pasando. Están metiendo presa a gente por coger un celular y filmar a un policía dándole golpe a un muchacho, están metiendo presos a la gente en las colas por tratar de conseguirle comida a sus hijos, que no tienen cómo alimentarlos. Así que abajo la dictadura", espetó el personaje.

El año pasado, Jorge Junior dijo que estaba "en shock" luego de que Alexander Delgado, de Gente de Zona, gritara "abajo la dictadura" y pidiera la libertad para Cuba en el Free Cuba Fest en Miami.

"Uno no puede decir nada bajo presión, yo siento que esos muchachos están presionados en muchas cosas también y no los dejan hacer su música, que tanto hace bailar al pueblo de Miami y de Cuba. Se los comieron, fueron muchas cosas arriba de ellos", dijo en ese momento.