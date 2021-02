Actor cubano Rafael Ernesto Hernández pide al gobierno reconocer que ha fallado en la dirección de la nación

El actor Rafael Ernesto Hernández pidió al gobierno cubano que reconocieran que “han fallado en la dirección de la nación”, según escribió en redes sociales.

Así lo exigió el reconocido actor en Facebook: “Ya está bueno de justificar las insuficiencias políticas y económicas con discursos gastados. Reconozcan que han fallado en la dirección de la nación”.

“La patria no empieza y termina en el Consejo de Estado ni el Palacio de las Convenciones. Abajo el podio y arriba la pluralidad de voces”, agregó Rafael Ernesto.

El actor también hizo referencia al nuevo éxito musical, Patria y Vida, protagonizado por Yotuel, Maykel Osorbo, Gente de Zona, El Funky y Descemer, que ha enfrentado una fuerte campaña mediática por parte del gobierno.

“Cada quien lleva un pedazo de patria a cuesta y tiene derecho y responsabilidad sobre ella. Yo también soy patria y elijo vida y libertad no muerte”, dijo el actor.

Además, criticó los intentos de los medios oficialistas cubanos por calificar el tema de anexionista y ripostó de esta manera:

“Nadie quiere una anexión... y ese que es anexionista repudia a su patria. Pero quien cree que un partido político y sus intereses son más grandes que la patria, tampoco la valora, por tanto no la merece. El que ha tratado de amarrarla caprichosamente a una ideología y ponerla al servicio de esta no sabe lo que significa patria. ¿Acaso no es esto también una forma de anexionarla?”, declaró.

El actor se sumó a los reclamos de una gran parte de la ciudadanía y de un movimiento artístico que ha conquistado la simpatía de muchos cubanos para exigirle un cambio político al gobierno.

“Se acabó el consenso sostenido por el miedo, la ignorancia y el oportunismo.Por una patria plural. Patria eres tú , patria soy yo .... patria es humanidad”, enfatizó.

En un post anterior, el artista había criticado un reportaje del periodista Lázaro Manuel Alonso para el NTV donde calumniaba los contenidos y a los protagonistas del nuevo himno urbano de Cuba, que ya sobrepasó el millón de vistas en Youtube.

“Mira a este insufrible esperpento hablando de anexión!”, escribió el actor sobre una de las calificaciones preferidas del gobierno cubano para desacreditar cualquier oposición.

“¿Quién será el ventrílocuo que le tiene metida la mano en el recto a este muñequito?”, agregó con ironía, “aquí nadie quiere cambiar de amo sino más bien no tener ninguno”, concluyó

Rafael Ernesto es conocido por sus papeles en teleseries y telenovelas nacionales, y sus actuaciones en los filmes Ciudad en rojo (2009), de Carlos Espinosa, Lisanka (2009), de Daniel Díaz Torres, y El viajero inmóvil, de Tomas Piard (2007),

Ha actuado también con la compañía teatral El Público en la popular Noche de Reyes, del director Carlos Díaz.