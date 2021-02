Yunior Morales critica actos de repudio: "¿Pensarán que con represión y vandalismo dan un buen ejemplo?"

El locutor cubano Yunior Morales se manifestó en duros términos sobre el acto de repudio organizado por el gobierno cubano contra la activista Anyell Valdés y su familia, seguido de actos vandálicos contra la vivienda.

"¡Estamos muy mal! ¿Pensarán que con represión y vandalismo dan un buen ejemplo? Estamos viviendo una pesadilla. Se desmoralizan más. ¿Creen que vale la pena morir por defender violencia y maldad?, comentó Morales en Facebook al pie de un post de Antonio Enrique González Rojas.

"Una Patria justa no contempla orgullosa atropellos para sus hijos porque piensan y opinan diferente. No creo que José Martí y tantos que soñaron el bien de todos acudirían al maltrato hacia el pueblo. Vivir sin dignidad no es vida", añadió el presentador.

El locutor afirmó hace unas semanas que ya no lo dejan hacer programas políticos en los espacios oficiales de la TV cubana tras sus fuertes críticas al gobierno de la Isla.

"Me quitaron todo lo político, nada más estoy haciendo desde la casa dos musicales y carteleras. En adelante ya veremos", dijo en un post colgado en su muro de Facebook.

El intento de desalojo y posterior acto de repudio contra la activista Anyell Valdés y su familia, seguido de actos vandálicos contra la vivienda, ha generado un amplio movimiento de repulsa y rechazo en redes sociales, donde en las últimas horas una creciente cifra de activistas y ciudadanos anónimos se han pronunciado sobre el incidente.

El científico cubano Amilcar Pérez Riverol calificó de "desastre" y "vergüenza" lo ocurrido, mientras que la escritora y activista cubana, Katherine Bisquet, condenó la violencia del acto y advirtió al Gobierno que actuando así conseguirán que cada vez más gente se levante contra ellos.

También han criticado lo sucedido activistas como el actor Yunior García, Carolina Barrero, Camila Lobón, o la actriz Lynn Cruz, entre otros.

Otros han pedido que se le aplique a los agresores las mismas leyes con las que se castigaron a los miembros el grupo Clandestinos, actualmente en prisión.

Este lunes, autoridades cubanas intentaron desalojar de su casa a Valdés, una de las activistas que en noviembre permaneció acuartelada durante varios en la sede del Movimiento San Isidro.

Varios de los participantes en el acto de repudio irrumpieron en las inmediaciones de la vivienda y pintaron de azul la parte de la fachada donde estaba escrito "Patria y Vida" y otras consignas contrarias al régimen. En su lugar escribieron en el suelo "Patria o Muerte, Venceremos" y "Viva Fidel", gestos acompañados de una foto de Fidel Castro que colocaron en la entrada de la vivienda.

El acto vandálico provocó el llanto de los tres hijos de la activista, menores de edad, que no entendían las causas del acoso violento contra su vivienda.