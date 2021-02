Cubano denuncia que el gobierno solo vende lozas de mármol a cooperativas y empresas estatales

El cubano Williams Rodríguez, residente en el Municipio Especial Isla de la Juventud, denunció que el estado impide a los ciudadanos comprar mármol, uno de los elementos naturales más abundantes en ese territorio.

"No comercializan lozas de mármol a las personas naturales que queremos enchapar o reparar nuestras viviendas, pero las cooperativas y organismos estatales si tienen esa posibilidad", contó el cubano a este medio.

Mármol de la Isla de la Juventud / Foto: ACN -Ana Esther Zulueta

Interesado en saber cómo adquirir las losas que necesita para cubrir el patio de su casa, llegó hasta la Unidad Empresarial de Base Mármoles Isla, la entidad estatal encargada de procesar la roca que se extrae de las canteras pineras.

"En la fábrica me dijeron que se estudiaba la posibilidad de vender el mármol en dólares, pero que eso todavía era un proyecto", contó Rodríguez a CiberCuba.

La única opción que le dieron a Rodríguez, como al resto de los pineros, es la de llevarse la recortería de las losas que se rompen durante el proceso de producción y que se amontonan en un tiradero de la empresa.

"Antes vendían todos esos desechos, pero ahora dejan que la gente se los lleve. ¿Cómo es posible que le vendan al pueblo esto?", se preguntó.

Las losas que no pueden comprar la población son exportadas por el gobierno / ACN: Ana Esther Zulueta

Durante el intercambio con uno de los directivos de la empresa estatal del mármol, Rodríguez pudo conocer que a las cooperativas les venden a 600 pesos el metro cuadrado de mármol, un precio que la inmensa mayoría de los ciudadanos no puede pagar, y por eso retiraron el producto de los puntos de venta de materiales de la construcción.

"Es más caro que un metro cuadrado de azulejos", dijo el cubano a este medio.

Para culminar el trabajo constructivo, Williams Rodríguez tuvo que optar por losas de concreto que no cumplen con sus expectativas. "Solucionan, pero no me gustan", confesó.

CiberCuba intentó contactar con la Unidad Empresarial de Base Mármoles Isla para conocer cuándo empezaría a funcionar la tienda en MLC y qué alternativas se le ofrece a la población para adquirir el material, pero hasta el momento de redactar esta nota no habían respondido nuestras llamadas ni correos electrónicos.

En la web de esa entidad se menciona que la materia prima son bloques de 5 m³ que se cortan y procesan en losas, tiras, planchas y piezas especiales.

Aunque a los pineros se les priva el acceso a uno de los recursos naturales más emblemáticos de la Isla de la Juventud, en la prensa oficialista se anunció a finales de 2020 el envío de 1.580 metros de losas abujardadas (superficie rugosa utilizada en exteriores), de 30x30x7 cm, que serían posiblemente comercializadas en Islas Caimán y que existen intenciones de negocio con Rusia, Eslovaquia, México y Canadá.

El mármol de roca gris, único de su tipo en Cuba, fue descubierto por un francés de apellido Chueaux, quien en su intento por encontrar oro dio con uno de los principales minerales que identifica a la isla desde finales del siglo XIX.

La industria marmolera comenzó en 1834 con pequeñas piezas (lavamanos, losetas, brocales, lápidas y lavaderos) y en 1920 se instaló la compañía estadounidense Mary Handson Marble S.A. con tres sierras que eran capaces de procesar 1.500 m³ a la semana.

El mármol gris Siboney también es el responsable de que en la Isla de la Juventud haya una playa única en el Caribe. El paso del tiempo y la erosión de la roca dieron al traste con el color negro de la arena de Bibijagua, un balneario que desde siempre ha sido símbolo de ese territorio insular.