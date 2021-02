Liberan a José Daniel Ferrer bajo amenazas: “Ni matándonos ellos pondrán fin a nuestra lucha”

El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, fue liberado en la noche del viernes bajo amenazas de prisión si no abandona cuantos antes su activismo y labor humanitaria y no se busca un empleo para el Estado.

"Cerca de 200 efectivos de tropas especiales y agentes de la policía política invadieron Altamira, nuestras casas, cortaron rejas, prohibían salir. Cuando quise salir a ver qué pasaba con el resto de mis hermanos de lucha, me detuvieron violentamente. Tengo todavía molestias en los brazos por las esposas", denunció Ferrer en un video publicado en el canal de YouTube de la organización opositora que preside.

El líder de la UNPACU explicó que fue trasladado a la primera unidad de la policía de Santiago de Cuba, y que sobre las 4 de la tarde (hora local) lo trasladaron a un cuarto de interrogatorios donde una jueza de ejecución le exigió que abandone su actividad en la sede de la UNPACU y que tiene que buscarse un empleo.

La jueza lo amenazó con enviarlo a la cárcel si no hace lo exigido porque él está cumpliendo una condena de prisión de 4 años y medio de tipo domiciliar, y subrayó que si sigue violando las normas que ellos imponen, irá preso.

"Mi respuesta fue: Ahora mismo encarcélame y multiplícame la sanción por 20, porque eso de 4 añitos y medio, para mí es bobería, así que echen años que miedo no hay”, indicó Ferrer.

“Se hizo la de la guapería, me quiso alterar la voz y me dijo que yo no podía seguir reuniéndome aquí elementos antisociales, ellos le llaman elementos antisociales a mis hermanos de lucha a gente decente que lucha por la libertad y por la democracia, y me imagino que también a los viejitos a los ancianos, a los enfermos a las personas con hambre a las personas que vienen en busca de alimentos y medicinas a la sede de la UNPACU”, argumentó el líder de la UNPACU, quien asegura que le respondió que él solo se reunía con delincuentes cuando lo detenían.

“Hoy ha sido una jornada única en la lucha por la libertad de Cuba”, subrayó el opositor. “Ni matándonos ellos pondrán fin a nuestra lucha”, indicó en otro momento de su intervención, donde precisó que a pesar de su detención, en la sede de la UNPACU este viernes un grupo de personas recibieron sus alimentos como cada día.

"El régimen está totalmente derrotado, solo le queda la fuerza bruta como herramienta para impedir nuestra creciente labor en favor del pueblo cubano", opinó Ferrer, quien precisó que ayer el régimen le ofreció una comida a las personas que suelen alimentarse en la sede de UNPACU en Altamira, algo que hacen en fechas marcadas por violencia represiva y acoso a la sede de la organización. Lo hicieron el 10 de diciembre, el 28 de enero y ahora este 26 de febrero.

Tanto la Administración Biden como la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, pidieron la liberación del activista, que en total permaneció preso unas 10 horas.

En su cuenta de Twitter, Julie Chung, Subsecretaria interina en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que "la detención arbitraria de hoy del preso político @jdanielferrer y el allanamiento a la UNPACU son inaceptables".

Además de arresto violento de José Daniel Ferrer, el régimen este viernes llegó hasta la sede de la UNPACU con una grúa para pintar la fachada del lugar y eliminar los carteles de Patria y Vida que escribieron esta semana miembros de la organización.

El miércoles, oficiales de la Seguridad, disfrazados de vendedores de ajo, atacaron violentamente a José Daniel Ferrer mientras repartía alimentos a personas en situación vulnerable en Santiago de Cuba.