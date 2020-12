Explosión de moto eléctrica provoca incendio en taller en La Habana

Una gran explosión por un incendio provocado por la recarga de motorinas en el "taller de Harold", en La Habana, alarmó a los vecinos de las calles San José y Aramburo, según testimonios de varios internautas en el muro de Ismel Moreno en Facebook. que muestra un vídeo con las llamas y policías con perros, acordonando la zona.

En el incendio habrían fallecido dos ancianos, que vivían junto al inmueble afectado, relató una internauta que se identifica como Viatney Afonso pero, al momento de redactar esta nota, las autoridades de La Habana ni los medios de comunicación oficialistas han informado sobre el percance.

Afonso atribuyó el incendio a "un muchacho que dejo la moto cargando y se fue para casa de la novia"; y relató que en el taller había otras seis motorinas recargando sus baterías.

Otro internauta, Ale Maximisa, comentó: "Que fula, acere, ese es el taller de Jarol (sic), eso siempre esta lleno de motos"; mientras que Olivia Morton, que no vive en Centro Habana, comentó: "Me imagino tanta angustia, este 2020 no acaba ñoooo".

Los incendios provocados por las recargas de motorinas son frecuentes en La Habana, desde su entrada en circulación, y los expertos y habaneros los atribuyen a que muchas instalaciones para rellenar las baterías no son adecuadas y a que algunos dueños sobrepasan el tiempo recomendado por los fabricantes.

El gobierno cubano vende motorinas en dólares con precios que oscilan entre 999 y mil 666 dólares norteamericanos, atendiendo a sus baterías de Gel, las menos caras, y de Litio, las de precio más elevado; pero no existe una red pública de recargas eléctricas homologada y cada dueño recarga el acumulador de su vehículo donde y como puede, según el testimonio de varios propietarios.