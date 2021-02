Familia de balsero cubano que sobrevivió a un naufragio no ha tenido más noticias suyas

Los familiares y amigos de Luis Quiñónez, uno de los ocho balseros cubanos rescatados el pasado 21 de febrero en las costas de Port Sant Lucie, en Florida, llevan toda esta semana sin saber nada de él ni de su actual situación legal.

“Están desesperados porque yo no he podido tener noticias de él de ningún tipo. Yo no he podido tener contacto con él de absolutamente nada”, dijo a Local 10 News Juan Ruiz, primo del emigrante.

Quiñónez es uno de los sobrevivientes de un grupo de cubanos –seis hombres y dos mujeres embarazadas–, cuya embarcación zozobró llevaba 16 días en alta mar.

El bote de 14 pies, construido con poliestireno y barras de metal oxidadas y un motor de auto Kia, se volcó tras el embate de una enorme ola.

Ruiz es el único familiar de Quiñonez en Estados Unidos. Él ha tratado por todos los medios de localizar a su primo, pero solo ha podido averiguar que estaba ingresado con infección en los riñones, probablemente debido a la deshidratación sufrida luego de una travesía marítima de tantos días.

“El único que quedaba en el hospital era él”, afirmó.

La mayor preocupación de Ruiz es que las autoridades estadounidenses decidan deportar a su primo a Cuba.

El equipo de Local 10 consiguió rastrear a Quiñonez, quien el viernes cumplió 46 años, hasta una página web que muestra que en este momento continúa en el Centro de Transición de Broward, en Pompano Beach.

Oficiales de inmigración confirmaron que los ocho emigrantes se encuentran bajo su custodia, aunque dos de ellos fueron liberados días atrás, presumiblemente las dos embarazadas.

Por otra parte, CiberCuba obtuvo declaraciones de Nestor Yglesias, portavoz de ICE, quien aseguró no estar seguro de si los cubanos liberados podían ser procesados para obtener un estatus legal en Estados Unidos.

“Los ocho individuos tendrán acceso a todos los procesos legales disponibles para ellos bajo las leyes de Estados Unidos”, sustuvo.

Los balseros fueron localizados en el mar por el helicóptero Air1, de MCSO, rescatados por agentes de la Oficina del Sheriff del condado de St. Lucie, además de bomberos y civiles. Una vez en tierra fueron trasladados a hospitales de la zona.

Adam Hoffner, portavoz de la oficina de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, reveló al sitio web TC Palm que se investiga si el grupo estuvo vinculado a una operación de contrabando de personas.

“Para cada caso, revisamos toda la evidencia para determinar si un contrabandista o una organización de contrabandistas estuvo involucrado en el incidente”, puntualizó.

“Una vez procesados, los sujetos se entregan a las Operaciones de Remoción de Ejecución de Ejecución de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) (ERO)”, señaló.

En lo que va del año fiscal, que es del 1 de octubre al 30 de septiembre, un total de 105 cubanos que viajaban ilegalmente a Estados Unidos han sido interceptados en el mar.