Cubano Marcos del Risco es "descalificado" del Got Talent de Dominicana por no poder viajar a tiempo

El violinista cubano Marcos del Risco, quien en enero clasificó para las semifinales del Got Talent de República Dominicana, no pudo conseguir los documentos para viajar al país caribeño y fue descalificado del certamen.

Del Risco, quien realizó una magnífica audición virtual desde La Habana y confiaba en obtener un visado para presentarse en el concurso junto a los otros finalistas, explicó en su muro de Facebook los motivos que le impidieron volar a tiempo a la isla latinoamericana.

"Por desgracia fui descalificado del programa por problemas legales, no pude conseguir los documentos necesarios para estar presente en las semifinales del concurso, debido a las restricciones internacionales de viajes por el COVID", subrayó.

"No obstante, en la próxima edición la producción me ha dado la oportunidad de regresar al programa debido a las circunstancias que me rodearon. Gracias a todos por su preocupación. La próxima edición será la 3ra y les prometo que iré con todo", aseguró.

El pasado 15 de enero Marcos impresionó a los cuatro jueces con una magnífica versión del tema 'Rockstar', del rapero DaBaby, convirtiéndose en el primer cubano en participar en el certamen caribeño.

El músico de 23 años describió su interpretación como "una gran oportunidad, porque es el escenario más importante que tenemos los caribeños para mostrarle nuestro talento al mundo".

"Siempre ha sido un sueño para mí participar en un Got Talent internacional", confesó a CiberCuba.

El joven violinista relató que en 2020 siguió por YouTube la primera edición del talent show y decidió que quería participar, aunque uno de los requisitos es ser ciudadano o residente en el país anfitrión.

Logró inscribirse y en mayo realizó una audición abierta en la que concursaron más de ocho mil personas, para seleccionar a quienes pasarían a las audiciones en vivo.

"Unos meses después la producción me contacta y me felicita porque fui seleccionado para participar en las audiciones en vivo. Les expliqué mi situación y ellos se sensibilizaron al respecto e hicieron una excepción y me dieron la oportunidad de participar desde Cuba a través de una llamada zoom", precisó.

"No sé si estaba más nervioso por la presentación o por la estabilidad de la 4G", bromeó.

Marcos se graduó en 2019 de Licenciatura en Música en el Instituto Superior de Arte de La Habana.

Le gusta tanto la música clásica como la popular y acostumbra a fusionar el violín electrónico con ritmos actuales, para llegar a un público más joven.

En 2018 se hizo conocido por su interpretación con violín eléctrico de 'Bajanda', el tema del reguetonero cubano Chocolate MC.