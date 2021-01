Violinista Marcos del Risco sorprende al jurado de Dominicana's Got Talent desde Cuba

El joven y talentoso violinista cubano Marcos del Risco sorprendió al jurado de Dominicana's Got Talent con una increíble audición virtual desde La Habana y se convirtió en el primer cubano en participar en el concurso caribeño.

El músico de 23 años impactó a los cuatro jueces con una increíble versión del tema Rockstar, del rapero DaBaby, que estuvo en los charts de Billboard hace unos meses y que le permitió mostrar la destreza con la que maneja el violín.

Marcos describió su audición en el show como "una gran oportunidad porque es el escenario más importante que tenemos los caribeños para mostrarle nuestro talento al mundo".

"Siempre ha sido un sueño para mí participar en un Got Talent internacional", dijo el violinista a CiberCuba.

Para Marcos era un sueño que, aunque deseaba mucho, le parecía lejano, pues uno de los requisitos para participar es ser ciudadano o residente en el país anfitrión del talent show.

"El año pasado seguí desde casa por YouTube la primera edición del Concurso Dominicana's Got Talent y saltó algo dentro de mí que me dijo: 'tú tienes que estar ahí'. Comencé a seguir la página del concurso y a averiguar cuáles eran los pasos a seguir para audicionar", contó Marcos a este portal.

Finalmente, logró inscribirse y realizar una audición abierta en mayo pasado, organizada por la producción del programa, con más de 8 mil participantes, para seleccionar a quienes pasarían a las audiciones en vivo del show.

"Unos meses después la producción me contacta y me felicita porque fui seleccionado para participar en las audiciones en vivo. Les expliqué mi situación y ellos se sensibilizaron al respecto e hicieron una excepción y me dieron la oportunidad de participar desde Cuba a través de una llamada zoom", relató.

"No sé si estaba más nervioso por la presentación o por la estabilidad de la 4G", bromeó.

Ahora, Marcos tiene la oportunidad de participar en las semifinales de Dominicana's Got Talent dentro de unas semanas, pero ya no es posible continuar de forma virtual, sino presencial, y espera lograr un visado que le permita presentarse en el escenario junto al resto de los concursantes.

Marcos estudia violín desde los 8 años y hace un año terminó la licenciatura en Música en el Instituto Superior de Arte de La Habana.

Ha tocado con orquestas como el Lyceum Mozartiano de La Habana, pero luego de graduarse se ha enfocado en impulsar su carrera como solista.

A pesar de que le apasiona la música clásica, defiende la música popular y la fusión del violín electrónico con ritmos más actuales, que le permitan llegar a las nuevas generaciones, razón por la cual también usa luces y elementos decorativos que hagan más amenas y dinámicas sus presentaciones.

En las redes se dio a conocer luego de interpretar Bajanda, el multiversionado tema del reguetonero cubano Chocolate MC, a puro violín eléctrico.

