Descemer Bueno a quienes lo atacan desde Cuba: "Pido a Dios por su salud y por todas las necesidades que pasan"

El cantante cubano Descemer Bueno volvió a responder este domingo a quienes lo critican por su participación en la canción y videoclip de Patria y Vida, devenida himno por la libertad en Cuba.

Sus declaraciones, sin embargo, transmitieron su empatía, incluso con aquellos que se dedican a ofenderlo.

"A las personas que han enviado desde Cuba a dejarme comentarios de bajeza les pido que se concentren en su familia, yo todos los días le pido a Dios por ustedes por su salud y por todas las necesidades que pasan. Bendiciones, y para los que se han despertado hagan que esa luz irradie fuera de sus casas", escribió el popular cantante en su muro de Facebook.

Bueno acompañó sus palabras de un video que lo muestra mientras cantaba "Tú me sacaste de la radio y me sacaste de la Televisión, pero nunca me vas a sacar ni del pueblo ni de su corazón".

Por si hiciera falta, al final el cantante dice el nombre de su interlocutor": "Díaz-Canel".

También aparece vistiendo un pulóver con la imagen de José Martí que divulgó el pasado febrero la activista Carolina Barrero, y por la cual la Seguridad del Estado amenazó con procesarla.

Al fondo del video, pueden verse a sus hijos. En más de una ocasión, Bueno ha hablado públicamente sobre su paternidad y el rol de padre y madre que tuvo que adoptar hace algunos años.

La última vez fue en la entrevista que el cantante concedió a CiberCuba hace unas semanas, donde además de hablar del gran impacto social que ha supuesto la canción "Patria y Vida" en la que colabora con los también cantantes cubanos Yotuel Romero, Gente de Zona, Maykel Osorbo y El Funky, trató algunos temas personales.

La semana pasada el cantante y productor musical cubano interpretó una versión acústica de la canción de marcado acento político.

“Aquí les dejo, a los amantes de la guitarra, una versión de Patria y Vida acústica y sin colorete para que se animen a cantarla, le agradezco a mi pie derecho por acompañarme con la clave ya que en el izquierdo no confío mucho”, indicó el artista en su cuenta de Facebook, en clara alusión a los polos ideológicos que separan las posiciones políticas de los cubanos dentro y fuera de la isla.