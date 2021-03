Randy Malcom revela imágenes inéditas de la filmación del video de Patria y Vida

Randy Malcom, uno de los integrantes, junto a Alexander Delgado, del mítico dúo musical Gente de Zona, presentó en Facebook un material audiovisual sobre el proceso de filmación (making off) del clip de la popular canción “Patria y Vida”, que ha conquistado los corazones de millones de cubanos dentro y fuera de la isla.

“Por acá una pequeña muestra de lo que fue el gran trabajo que nos llevó a hacer Patria y Vida, una canción donde dejamos nuestros corazones y donde nos esforzamos en mostrar una realidad que nos duele y nos pesa”, escribió Randy Malcom en redes sociales.

En el making off puede observarse parte del set de filmación en el que fue rodado el video, dirigido por el joven realizador Asiel Babastro, quien aparece detrás de las cámaras coordinando la acción.

“La verdad del video está en el performance de ustedes que está de p... mi hermano”, dijo efusivamente Babastro en uno de los momentos. “Es la primera vez que van a ver a Gente de Zona que no es una postal, que no es la cosa linda. No, es yo que me quité las gafas y te estoy hablando de frente, Descemer igual”, agregó.

El audiovisual también muestra el proceso de maquillaje de los músicos y revela ángulos que no estaban contemplados originalmente en el video, entre ellos varios enfocados en el torso descubierto de Yotuel Romero, uno de los atractivos de la canción.

La fuerte campaña de difamación del gobierno cubano hacia la canción y sus autores ha sido el reverso del éxito rotundo del tema, que ya asciende a más de 2 millones 600 mil vistas de Youtube.

Los cubanos se han lanzado a pintar la consigna en casas, calles y cuerpos, lo que ha desatado la furia represiva del régimen que montado actos de repudios y operativos policiales para callar las voces que reclaman democracia en Cuba a través de la nueva consigna.

El tema genera cada vez más reacciones entre la ciudadanía, quienes han gritado la consigna para protagonizar protestas en contra del régimen.

Este es el caso de cuatro activistas en Camagüey, quienes fueron arrestados violentamente por la policía cubana por decir la frase en voz alta en medio de una plaza de la ciudad.

“Cuando escuché el tema y vi que tenía tanta sabia, dije, aquí hay un mensaje poderoso hacia un objetivo común”, dijo anteriormente su director Asiel Babastro en conversación con Alexis Valdés.