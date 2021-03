Raúl Torres: "Les molestó ver a mi lado a hermosas y talentosas mujeres cubanas"

El cantautor cubano Raúl Torres continúa azuzando la controversia y tratando de defender su tema 'Patria o Muerte por la Vida', el cual sigue recibiendo memes y burlas en las redes sociales por parte de sus compatriotas, quienes no perdonan el patético intento de contrarrestar el éxito alcanzado por 'Patria y Vida'.

Torres, una de las voces musicales más visibles del oficialismo cubano, ha dicho que lo que les molesta a sus detractores es verlo junto "a hermosas y talentosas mujeres cubanas cantándoles las 40", en referencia a las cantantes que interpretan junto a él 'Patria...': Annie Garcés, Dayana Divo, Karla Monier y Yisi Calibre.

El trovador considera que lo peor de las críticas que ha leído en estos días es el ataque a sus compañeras. "Ahí está la muestra del lastre que no queremos para nuestra patria. ¡Viva Fidel", expresó en su muro de Facebook.

El cantante parece obviar el hecho de que su canción, estrenada en la plataforma digital oficialista Cubadebate, solo ha conseguido algo más de 4.200 'Me gusta' frente a más de 43.900 'No me gusta' en apenas dos días.

"Hoy para saber que un tema funciona, es viendo cómo levanta ampollas gusaniles. Ja ja ja ja . Oye, esto es al machete y con la lú apagá", escribió en un post anterior.

Uno de los que se refirió a la participación de las cuatro artistas en el video clip de 'Patria o..." fue el compositor y cantante Descemer Bueno, quien las llamó "pobres muchachitas esas, que las hayan hecho cantar eso".

Descemer se burló a carcajada limpia de la canción, a la que calificó de "fea", "chea", "bodrio" y "vomitiva", durante una transmisión en directo en Facebook.

Según reveló, ni siquiera artistas defensores del régimen como Buena Fe, Arnaldo Rodríguez, Alexander Abreu o Cándido Fabre, aceptaron formar parte del proyecto por su pésima calidad, por lo cual pidió un aplauso para ellos, por las posibles consecuencias que podría acarrearles esa negativa.

Descemer Bueno es uno de los cantantes que dio voz a 'Patria y Vida', junto a Yotuel Romero, Gente de Zona, Maykel Osorbo y El Funky.

El tema se ha convertido en un himno a la libertad y contra la dictadura en Cuba, además de ser un fenómeno viral en Internet, con millones de reproducciones en apenas dos semanas de estrenado, al punto de que medios de prensa internacionales se han referido a ella.

En la Isla, los cubanos escriben la frase en fachadas de viviendas y lugares públicos, en franco desafío al incremento de la represión policial.