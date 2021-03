Ari Guilbert reprocha a Yisi Calibre su presencia en Patria o Muerte por la vida: “El rap no es eso, el rap no es ser sumiso"

El rapero cubano, Ari Guibert, criticó duramente a Yisi Calibre por su participación en Patria o Muerte por la vida, la canción de Raúl Torres estrenada este lunes, donde hay un pasaje que está rapeado por ella.

“Un verdadero rapero no se coge para eso”, dijo Guibert durante una transmisión en directo a través de Facebook, cargada de burla e ironía.

“¿Cómo tú te coges para eso? ¿Te dejaste manipular? ¿Te compraron la conciencia por un papelito que dice que trabajas en el Centro de la Música?”, cuestionó el rapero santiaguero, quien afirma que le dolió especialmente la participación de Yisi porque la conoce.

“¿Cómo te dejaste coger pa' la cancioncita muerta de hambre esa?”, le recriminó.

“El rap no es eso, el rap no es ser sumiso. Es guerra, es letra, es protesta. No se pone a favor de ningún régimen, se pone a favor de la libertad”, expresó Guibert, conocido como Crazy Man.

Guibert explicó que han trabajo juntos, dijo que él sacará a la luz grabaciones de ambos, y añadió que le molesta, además, porque Yisi Calibre viene de un barrio de Santiago de Cuba -Los Pinos- que lo está pasando muy mal.

“Te desacreditaste tú misma, tú misma te pusiste el lazo al cuello. ¿Cuánto te pagaron a ti por hacer la canción mierd… esa? No es lo mismo luchar por una causa injusta que por una justa, y esa canción que tú hiciste, Yisi, es por una causa injusta”, dijo el rapero, que en octubre del pasado año fue detenido por sus críticas al gobierno.

“Está mala la canción, mi hermana. Si esa es la respuesta a Patria y Vida, te digo que todos los que están en la canción tienen cara de hambre”, reiteró el rapero, quien detalló que la “letra no concuerda, que no tiene rima y que está feísima”.

“Si la canción estuviera buena, yo me recojo, silence, pero es que la canción está malísima”, insistió, e indicó que “hasta el nombre de la canción es tremendo descaro”.

Yisi Calibre hasta ahora era conocida como parte del grupo underground Golpe Seko, junto con Darwin El Independiente.

Otras figuras del hip hop cubano también se ha mostrado sorprendidas con su participación en el polémico tema musical, que no ha necesitado ni de 24 horas para generar todo tipo de bromas y burlas en redes sociales.

"Lxs raperx oficialistas son una contradicción tremenda para la Cultura Hip Hop", escribió en Twitter Papá Humbertico, miembro del grupo Mano Armada.

La canción acumula en YouTube más de 22K de dislikes, y apenas poco más de 3K de likes. A ello se suma que se ha convertido en carne de meme y ha generado cientos de comentarios de burla.

Otro que no ha podido evitar burlarse de la canción ha sido Descemer Bueno. “Acabo de oír esa canción tan mala, señores”, dijo Descemer durante una transmisión en directo en Facebook, en la que calificó el tema musical de “feo”, “cheo”, “bodrio” y “vomitivp”.

“Pobres muchachitas esas, que las hayan hecho cantar eso”, dijo en referencia a Annie Garcés, Dayana Divo, Karla Monier, y Yisi Calibre, que acompañaron a Raúl Torres en el tema.

Este último, sin embargo, no se da por enterado de las críticas, y considera que la evidencia de que su tema ha funcionado es ver cómo está levantando "ampollas gusaniles", según escribió en Facebook.

Cubadebate lanzó el video de Patria o Muerte por la Vida después de anunciarlo en redes sociales y de haber compartido previamente la letra de la canción, que asegura, entre otras cosas, que “a la Revolución le queda más de 62 mil milenios”. En su afán propagandístico, la canción alude, incluso, a las vacunas cubanas contra el coronavirus: Soberana, Abdala y Mambisa.