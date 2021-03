Cubadebate desaparece la encuesta que mostraba rechazo popular al ordenamiento

La encuesta publicada el pasado lunes por Cubadebate, sobre percepción de la población de la unificación monetaria, desapareció este miércoles del sitio web del citado medio oficialista, según arroja una sencilla búsqueda en internet, indicando que “la página que ha solicitado no existe”.

Apenas transcurridas 48 horas de hecha pública la encuesta y sus resultados, el oficialismo no ha podido soportar el peso de los resultados y de la avalancha de comentarios críticos aparecidos en la publicación, ofreciendo la imagen del creciente descontento popular en Cuba con la implementación de la llamada "tarea ordenamiento".

“Han transcurrido dos meses de ordenamiento monetario en #Cuba. Una sola moneda y un único tipo de cambio. Crecieron los salarios y pensiones, pero también los precios. Hay más dinero en los bolsillos, pero los gastos son mayores. En esta encuesta de #Cubadebate deje su apreciación sobre cómo ha vivido estos 59 días”, puede leerse todavía este miércoles en la página de Facebook del medio oficialista.

Con 612 comentarios al momento de redactar esta nota, el post de Cubadebate ha suscitado en Facebook las mismas reacciones que provocó la publicación de la encuesta ahora desaparecida del sitio web.

Captura de pantalla del sitio Cubadebate indicando que la encuesta ya no existe

“Así como lo enuncia su encabezamiento, crecieron los salarios pero crecieron mucho más los precios, los gastos vitales son muy altos, se necesita reordenar el ordenamiento. He vivido estos dos meses muy sorprendida con las cuentas”, comentó una usuaria en un tono moderado de inconformidad.

Sin embargo, al igual que muchos otros comentarios desaparecidos juntos con la encuesta, la reacción más común entre los lectores es de indignación, ironía, burla o desesperanza. “Muchos analistas para la tarea ordenamiento y los análisis no nos dan un resultado positivo. Al menos no se vislumbran”, comentó una usuaria preocupada por la promesa incumplida de creación de empleos, por los despidos y otros males asociados a la implementación de un política de liberalización que ha dejado desnudo el discurso social del régimen cubano.

“No hay empleos para los que no tenían y para los que tenían hay reducción. Entonces, ¿cómo se va a producir, o mejor, cómo se va a vivir? Los precios ni hablar, el desabastecimiento, la falta de empleo, la falta de calidad, la pérdida de valores no incentivan a la sociedad. Y entonces solo pensamos en una línea más larga de cargos improductivos: más inspectores, más controladores, más auditores y así, etc. ¿Cómo se sustentan si no hay quien produce, y los que producen no les alcanza para sustentarse? Además de continuar una doble moneda, pero con más restricciones que la anterior”, analizó amargamente la usuaria.

Iniciado el sondeo con la pregunta de si pudo satisfacer sus necesidades con el nuevo salario, un 66% de los participantes contestó negativamente, un 30% afirmó que solo parcialmente y solo un 4% declaró que con el nuevo salario cubrió todas sus necesidades.

"¿Aprecia un incremento desmedido de los precios de los productos y servicios?", preguntó en segundo lugar Cubadebate. El 76% por ciento de los encuestados respondió que "Sí, en todo"; mientras el 23% dijo que el aumento se apreciaba solo "en algunos productos y servicios", y solo el 1% consideró que se ajustaban al aumento salarial.

Las respuestas fueron todavía más rotundas en la tercera pregunta: "¿Con el incremento de los precios ha mejorado la calidad de los productos y servicios?", a lo que el 91% de las personas respondió que "No", un 8% dijo que "Sí, en algunos productos y servicios", y nadie opinó "Sí, en todo".

Un dato revelador de la encuesta ya desaparecida se ponía en evidencia al responder a la pregunta de "¿En qué gasta más sus ingresos?". Además de la pobreza económica extendida, la respuesta reveló que el pueblo cubano no tiene recursos para la recreación. Un 48% dijo que destinaba la mayor parte de su sueldo a "Alimentos"; el 25% a "Electricidad, agua y gas", el 19% a la compra de "Aseo", el 6% al "Transporte", el 2% a "Otros" y el 0% a "Recreación".

“Muy triste y estresante. Me quitaron el CUC y me pusieron el dólar. Esto es lo último, porque tienes que comprarlo en una bolsa súper negra. Con la única moneda sólo compro pan y canasta que no alcanza ni para 10 días. Eso no lo sabe Murillo porque no lo vive. Desde que comenzó todo este invento se vive muy triste”, comentó una usuaria en la página de Facebook de Cubadebate, el único sitio en el que, de momento, los cubanos pueden reflejar sus opiniones y estados de ánimo sobre una reforma impopular que ha modificado la estructura económica del país.

"Todos han dado sus opiniones. Solo falta saber quién va a leer toda esa verdad que han escrito", manifestó una usuaria, mientras que otro comentaba: "¿Qué quieren saber ustedes de nuestra opinión? Mejor hagan una mesa redonda desde el Consejo de Estado con todos los demagogos juntos. Y Randy leyendo cada uno de los comentarios aquí presentes. En vivo, en cadena nacional. Para que sepan que no hemos vivido. Hemos SUFRIDO UN CALVARIO HACE MUCHAS DÉCADAS. Y NO DIGAN MÁS QUE HAY UNA SOLA MONEDA. Basta de mentir".