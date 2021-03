Raúl Torres asegura que su canción no es mala: "Muchísima gente la está cantando y bailando"

El cantautor cubano Raúl Torres aseguró que su canción Patria o Muerte por la Vida, que ha tenido un fuerte rechazo en las plataformas musicales, no es mala.

Torres, que tuvo que recurrir a su conocido lenguaje vulgar y machista para defenderse de las críticas y el rechazo aplastante que ha tenido su canción y que incluso tuvo que pedir en sus redes likes para el video, dijo que la canción ya está caminando en el mundo entero.

"Muchísima gente la está cantando y bailando", resaltó el trovador en una entrevista con el blog Horizontes.

"Armónicamente está bien la canción, tiene buena melodía, tiene un estribillo que se pega. Muchísima gente me está escribiendo, incluso de otros países, cantando y bailando la canción", subrayó.

Lo cierto es que la canción ha tenido una avalancha de dislikes en YouTube sin precedentes con respecto al resto de canciones oficialistas, incluidas otras suyas como Cabalgando con Fidel o Desbloquéame. Ni siquiera la tan criticada conga de Virulo, que se estrenó poco después de que desalojaran por la fuerza a los acuartelados de San Isidro, logró tanto rechazo, ni sus "me gusta" superan sus "no me gusta".

Patria o Muerte por la Vida, que promete "62 mil milenios" de revolución, superó los 62 mil dislikes en menos de 72 horas, y a pesar de las peticiones del propio Raúl Torres y el apoyo de los medios oficialistas, la canción solo ha logrado llegar a los 6000 likes.

"Intenté hacer la mejor canción en un momento urgente (...) "Siento la necesidad imperante de defender la Revolución cada vez que se le ofende", aseguró Torres en la entrevista.

Su rechazo ha sido tan demoledor que el principal buscador a nivel mundial, Google, la identificó como la peor canción del 2021.