"Patria y Vida" tiene los mismos dislikes que "Patria o Muerte por la Vida" likes

La canción 'Patria y Vida', de Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky, tiene casi los mismos dislikes (No me gusta) en la plataforma digital YouTube, que los likes (Me gusta) que ha alcanzado su "contrincante", 'Patria o Muerte por la Vida'.

Al visitar la cuenta del cantante Yotuel Romero, donde se estrenó 'Patria y Vida' hace algo más de dos semanas, se puede comprobar que el tema cuenta con más de 176.600 likes frente a solo 6.011 dislikes, cifras presentes al momento de la redacción de esta nota.

Captura de YouTube/ Yotuel

Por su parte 'Patria o...', estrenado en la cuenta del portal oficialista Cubadebate, acumula 78.773 dislikes con apenas 6.071 likes.

Captura de YouTube/ Cubadebate

Esta coincidencia podría deberse a que las personas que votaron en contra de 'Patria y Vida' son probablemente las mismas que dieron su aprobación al tema de Raúl Torres, aunque este dato no ha podido ser comprobado.

Algunos usuarios han llegado incluso a comparar esta competición con unas elecciones políticas en Cuba, y están animando a sus compatriotas a emitir su voto como si se tratara de ir a las urnas a elegir un candidato de un partido u otro.

"Resultados parciales actualizados de las primeras elecciones libres en Cuba desde 1959. ¡No dejes de votar!", convocó en su muro de Facebook Carlos Miguel Mateos Rosaenz, cubano residente en Colombia.

En esta competencia nadie tiene dudas de quién se alzará con la victoria.

El video de 'Patria y Vida' superó este viernes los 3 millones de reproducciones en YouTube, con casi 20 mil comentarios desde su estreno el pasado 16 de febrero sobre las 7:00 de la noche (hora de Miami), durante una transmisión en vivo de los artistas.

El audiovisual, grabado entre La Habana y Miami y dirigido por el joven realizador Asiel Babastro, ha sido considerado como un himno de libertad para los cubanos dentro y fuera de la Isla, que ansían un cambio político que lleve al fin de la dictadura en su patria.

Otra suerte ha corrido 'Patria o ...', considerada la peor canción de 2021, según Google.

El tema musical, producido por el régimen cubano con la intención de contrarrestar el éxito de 'Patria y Vida', desde el día de su salida al aire generó un amplio rechazo en la población.

El fracaso ha sido de tal magnitud que el periodista e investigador oficialista Raúl Antonio Capote Fernández pidió a sus amigos que dieran su apoyo dándole like a 'Patria o Muerte por la Vida” en Youtube.

La súplica de Capote en su muro de Facebook fue eliminada, no sin antes de que Raúl Torres lo compartiera en su perfil, una prueba de que su creación necesita desesperadamente del apoyo de sus amigos y seguidores para tratar de salvarse del ridículo.

El videoclip ha sido carne de memes y burlas en las redes sociales por su mala factura así como por la letra y la música, sin obviar que los espectadores no perdonan que su mensaje va en contra del sentir de muchos de ellos.