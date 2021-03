La bella declaración pública de amor de Marco Antonio Solís a su esposa, la cubana Cristy

El famoso cantante mexicano Marco Antonio Solís ha publicado un precioso vídeo en su cuenta oficial de Instagram en el que le ha declarado su amor públicamente a su esposa, la empresaria cubana Cristian Salas.

En el audiovisual podemos ver al intérprete de éxitos como Si no te hubieras ido o Mi eterno amor secreto junto a Cristy Salas, como cariñosamente llaman a la isleña, mientras le dedica unas hermosas palabras que acaban derritiendo a la propia cubana.

"Estoy muy feliz contigo, que estoy completamente enamorado después de 27 años de conocernos, que te veo más bella que nunca. Eso es lo que te quería decir", comentó el artista después de pedirle a su esposa que inmortalizara el momento con la cámara del teléfono móvil.

Tras escuchar tales bellas declaraciones de amor, Cristy Salas le responde con un tierno "ay mi amor" y ambos sellan el hermoso momento con un romántico beso.

Como si fuese poco, Marco Antonio Solís añadió un "Te amo" a la publicación del audiovisual que no solo ha logrado conquistar nuevamente el corazón de su esposa, sino también el de miles de fanáticos.

Aunque es muy común que el popular artista mexicano y la cubana se dediquen publicaciones cargadas de cariños y halagos a través de las redes sociales, pocas han sido las veces en las que la pareja ha protagonizado una escena de este tipo. De ahí que los seguidores del matrimonio no ha podido dejar de caer rendidos ante su amor y les han regalado bellos comentarios en el post del cantante.

"Qué amor tan bello y puro. Los amamos", "Qué bonito, esto sí que es un amor eterno", "¡Qué bellos! No los conozco y me tienen enamorada", "Que Dios siempre bendiga y cuide su amor", "Me muero de envidia, pero de la buena, mucha luz y bendiciones para ustedes dos", "Son un ejemplo a seguir, qué belleza" o "Lindos, adoro verlos así de enamorados después de tanto tiempo", son algunos de los mensajes que le han dejado a la pareja.

El pasado 16 de diciembre, Marco Antonio Solís y Cristy Salas cumplieron 27 años de casados. Ambos forman uno de los matrimonios más estables y consolidados del mundo del entretenimiento latino y se han convertido en un claro ejemplo de que sí es posible compaginar el éxito y la fama con una fructífera vida personal.

El cantante y la cubana, quien antes ejercía de modelo, se conocieron en el año 1991 en la ciudad de Nueva Jersey (Estados Unidos), mientras el artista rodaba un videoclip con su antigua agrupación Los Bukis. Dos años más tarde contrajeron nupcias sellando su amor en el altar.

Fruto de su amor nacieron sus dos hijas, Marla y Alison, quienes han querido seguir los pasos de su padre y desde hace unos años han tratado de abrirse camino dentro de la industria musical como dúo con el apoyo del artista.

