Maykel Osorbo: no voy a dejar que me esposen y me golpeen impunemente, nunca más

El rapero Maykel Osorbo aseguró que no va a dejar que lo vuelvan a esposar nunca más, después del golpe que le propinó este domingo un policía mientras lo tenían detenido y esposado en la unidad de Marianao.

Asimismo, en una conexión directa transmitida desde su página de Facebook el rapero mostró una herida que le hicieron los policías que este lunes lo detuvieron por la mañana al salir de casa de su novia en dirección al estudio de grabación.

La detención, que también transmitió en directo, se produjo de manera violenta y Osorbo sufrió un corte en uno de sus dedos cuando policías lo esposaban. Según relató, los agentes de la seguridad del Estado le dijeron que no podía moverse porque violaría “el dispositivo de seguridad”.

“Es muy triste salir a trabajar y encontrarte una patrulla y chocar con un agente de la seguridad del Estado que, sin motivo ninguno, te impide salir de tu casa”, dijo el rapero que reivindicó su condición de artista y su derecho a expresarse y trabajar como tal.

Maykel aprovechó para enviar un mensaje de felicitación a todas las mujeres cubanas, sin ningún tipo de distinción. “Incluso felicito a Kenia, la instructora, a aquellas que no están de acuerdo con nosotros, a todas, estén dentro o fuera de la isla”.

En especial recordó a esas mujeres que luchan por su libertad y sus derechos, entre quienes nombró a Anamely Ramos, Tania Bruguera, Omara Ruiz, Camila Acosta, Carolina Barrero y Katherine Bisquet.

Felicitó también a la reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, que permanecía sitiada en su casa sin poder salir, una situación que denunció enfáticamente. En este punto, Osorbo hizo un llamado a que ningún opositor o activista se dejara arrestar pacíficamente en el futuro, a que se resistieran ante una autoridad que aprovecha el pacifismo de estos actores para ejercer una violencia gratuita sobre ellos.

“Estamos sitiados porque no salimos a enfrentar la represión”, sostuvo el rapero. “¿Hasta cuándo lo vamos a aceptar?... No hay que montarse a las buenas en la patrulla. Hay que resistirse. Convoco a todos a no obedecer en las detenciones arbitrarias”, propuso indignado ante los desmanes policiales.

“No me vas a esposar más. Me dieron una galleta el otro día en la unidad de Marianao. ¡Esa galleta no me la dan más! Cuando vuelvan a detenerme, no me van a esposar. No me voy a dejar, para poder defenderme de los golpes. Tendrán que usar la fuerza conmigo y me defenderé”, aseguró el rapero mientras recordó que ha estado plantado y que no teme la violencia que puedan ejercer sobre él.

Al mismo tiempo, aclaró que la seguridad del Estado le dijo que la detención ocurrida este domingo se debía a su participación “en una reunión donde se gestaron cosas”. Osorbo aclaró que se trataba de una reunión a la que asistió en el Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR) que dirige la artivista Tania Bruguera.

“Se trataba de una reunión de amigos y nos trataron como si fuéramos a poner una bomba”, describió el rapero. “Habían artistas, cineastas, dramaturgos. Estábamos hablando de proyectos, de conceder becas, de la posibilidad de ofrecer una beca a un cineasta”, compartió Osorbo, quien denunció que las autoridades no se ocupan de los artistas, ni del pueblo, solo de sus intereses.

“Si vendieras el carro de Sandro Castro, si vendieras sus negocios, sus casas, sus otros carros, entonces la mitad de La Habana Vieja no haría colas”, señaló. “Y todavía Raúl Torres me habla de patria o muerte por la vida. ¿Esto es vida? ¿Esta es la cuba que queremos?”, preguntó aludiendo a la canción compuesta por Torres para contrarrestar el efecto de enorme popularidad alcanzado por la canción Patria y Vida en la que Maykel Osorbo participa junto a Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno y su amigo El Funky.

“A mí no me financia nadie. Yo soy un artista”, reivindicó Osorbo. “Hermano, tú eres pueblo”, expresó dirigiéndose al policía que le había golpeado en la cara mientras estaba esposado, preguntándole cómo había podido caer tan bajo.

Y repitió una vez más que no iba a permitir que eso sucediera nunca más, asegurando que si lo querían detener, que lo hicieran, pero que nunca más se dejaría esposar pacíficamente. “Si me detienes y me quieres esposar, vas a generar violencia”, avisó señalando al régimen cubano como responsable último de lo que pudiera suceder.