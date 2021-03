Intentan acusar a Maykel Osorbo de desacato y propagación de epidemia

El rapero cubano Maykel Osorbo, quien fue detenido por la Seguridad del Estado el pasado sábado y también el lunes, denunció ante Las Mañanas de CiberCuba que las autoridades están intentando procesarlo penalmente por los delitos de desacato y propagación de epidemia.

Osorbo fue arrestado el sábado mientras conversaba con un grupo de personas en el Parque Cristo, en La Habana Vieja y puesto en libertad el domingo.

Al día siguiente, cuando se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, fue detenido nuevamente al salir de su casa, pero en esa ocasión el cantante pudo transmitir en directo el suceso por Internet. Una vez en la unidad policial, no le levantaron ningún acta ni le entregaron ningún documento.

Acerca del arresto del sábado, el activista relató que los agentes lo trasladaron a la prisión del Vivac, donde lo obligaron a vestir el uniforme de los presos.

"Me hicieron dos denuncias, una de desacato y otra propagación de epidemia", dijo.

Sin embargo, el lunes "no me hicieron denuncia, porque el mundo vio cuando yo transmití en vivo lo que sucedió. Es increíble, cuando tú no tramites, que la gente no ve el atropello, te hacen denuncia y te hacen causa", precisó.

Ese día Maykel Osorbo pudo mostrar por las redes sociales la represión que sufre en su país. Pese a que los agentes de la Seguridad del Estado lo presionaron para quitarle el teléfono móvil y que no pudiera transmitir en directo la detención, él logró incluso que se escuchara su grito de "¡Patria y Vida!" mientras forcejeaba con sus captores.

"Yo llevaba seis días sin Internet, pero increíblemente pude arreglármelas y logré conseguir Internet. Ya ahora es siempre con el teléfono encendido y no ve van a quitar más el teléfono tampoco. Me voy a fajar por proteger mis pertenencias, porque son mis pertenencias, porque mis teléfonos me lo mandan mis amigos, porque yo no tengo dinero para comprar", subrayó en Las Mañanas de CiberCuba.

Osorbo recalcó que nunca más permitirá que lo esposen si vuelve a ser detenido.

"En algún momento yo me dejaré llevar pero no me esposen más, no me esposen más. Si Fulano y Mengano y Ciclano, que son políticos, que son oposición tradicional, se dejan esposar, yo como artista no me voy a dejar esposar porque yo no soy ningún peligro", añadió.

El lunes, el rapero denunció que el día anterior fue golpeado en la cara por un policía, mientras estaba esposado en la estación de policía de Marianao.