La Federación de Mujeres Cubanas inaugura lavandería por el Día de la Mujer

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) inauguró el pasado fin de semana una lavandería en el municipio La Sierpe, en Sancti Spíritus, presentada como “parte de las actividades realizadas por el Día Internacional de La Mujer”. El planteo no ha estado exento de polémica, pese a que ha sido presentado como una forma de emplear a amas de casa.

La lavandería -que cuenta con cinco lavadoras- forma parte del proyecto “Espumás”, impulsado por la FMC en coordinación con el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), que ha sido aplicado ya en diferentes provincias. En este caso ha convertido en cuentapropistas a tres mujeres que eran amas de casa, según precisa un reporte del Noticiero de Televisión.

Esas tres mujeres ahora trabajan para la Empresa Industrial de Equipos y Servicios Asociados (EIESA) perteneciente al Ministerio del Comercio Interior, empresa que les garantiza los equipos y el suministro de detergente.

“Ahora mismo como parte de las actividades que se realizan por el Día Internacional de la mujer se inauguró en el municipio La Sierpe un lavatín ESPUmás, que incluye un servicio de lavado y centrifugado, operado por cuenta propia y que constituye a su vez fuentes de empleo”, escribió en Facebook la joven Yilian Díaz.

(Fuente: Captura de Facebook/Yusdel Hernández)

Pese a que muchas mujeres reaccionaron encantadas con la noticia, fue un hombre en los comentarios el que hizo notar el machismo que tal hecho entraña.

“¿Qué mejor regalo para una mujer que una lavadora? ¿Verdad? Porque en Cuba dicen mujer y al momento piensan en lavadoras y cocinas y electrodomésticos... ¿es que nadie se da cuenta lo machista que es hacer esto en un 8 de marzo? Estamos perdidos Cuba y aún ahí muchas aquí que lo ven como algo bueno y agradecen... tierra de ignorancia machismo y misoginia. ¡Horror!", concluyó.

La joven salió en defensa de su publicación, dijo que "a ninguna mujer se le regaló una lavadora, se inaugura un lavatín que les va a permitir descansar más porque puede llevar su ropa para que se la laven y planchen".

El comentarista insistió: "Como sea que lo ponga hacer eso en el Día de la Mujer... es lo más machista que he visto! ¡Es horrible que una mujer no se dé cuenta de lo mal que está eso! Ustedes valen más que eso... estaba en plan... 'ay, ¿qué hacemos por el 8 de marzo para apaciguar las aguas? Y a alguien se le ocurrió ... Ay ya sé !! Abramos una lavandería para que las mujeres le laven la ropa a sus esposos y todos contentos' NOOO .... LAS MUJERES NO SON LAVANDERAS! La misoginia y el machismo en Latinoamérica es más preocupante que el COVID ... muy mal señora ...Lea un poco de feminismo y se dará cuenta de lo vergonzoso que es lo que ha hecho!", concluyó.

La lavandería ha sido descrita en Facebook por otro dirigente municipal como "única de su tipo en el país", y como un "proyecto que da respuesta a los planteamientos del 10mo Congreso de la FMC de dar empleo a las mujeres y servicio a las familias". El texto añade que la “ofrecerá los servicios de lavado, secado y planchado, y que piensa ampliarse paulatinamente, llegando hasta Granma y La Habana”.

(Fuente: Captura de Facebook/Yailín Díaz)

A finales de febrero, el municipio Guanajay, en Artemisa, también celebró "como parte de las actividades por el 8 de Marzo" la llegada de una lavadora para uso colectivo.

(Fuente: Captura de Facebook/Nancy Wong)

No es la primera vez que marzo se convierte en mes propicio para semejantes inauguraciones, en 2020, la prensa oficialista cubana reportó, también en marzo, la apertura de un “moderno lavatín” en el municipio de Los Arabos, en Matanzas.