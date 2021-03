Grammy 2021: Presentador anuncia que no serán unos premios "pandémicos"

Por Jill Serjeant. LOS ÁNGELES, 11 mar (Reuters) - La única apuesta segura sobre los premios Grammy del domingo es que no se parecerán a los espectáculos de años anteriores y que no será un festival de Zoom.

Pospuestos desde enero debido a la pandemia de coronavirus, los máximos premios en el negocio de la música han tenido que replantearse todos los aspectos de una ceremonia que es vista tanto por sus actuaciones como por quiénes ganan los premios.

"Todo tiene que ser reinventado", dijo Melinda Newman, editora ejecutiva de Billboard para la costa oeste y Nashville.

"La gente busca en los Grammy esos momentos especiales que han creado a lo largo de las décadas, ya sea Beyoncé actuando con Prince o Elton John y Eminem. No sé si puedes hacer eso durante una pandemia", agregó Newman.

Beyoncé tiene nueve nominaciones este año, pero no figura entre la lista de intérpretes anunciada por los nuevos productores del show.

Los aspirantes al álbum del año Taylor Swift y Dua Lipa, junto con Cardi B, Billie Eilish, Miranda Lambert y Harry Styles, estarán entre los artistas que actuarán en el evento.

Algunos estarán en vivo, en lugares dentro del Centro de Convenciones de Los Ángeles o en sus alrededores, y otros estarán pregrabados, pero no se desplegará la habitual alfombra roja ni habrá una audiencia en vivo de miles de fans, músicos y ejecutivos de la industria.

El anfitrión Trevor Noah, de "The Daily Show", dice que la transmisión de tres horas en CBS será diferente de todo lo visto antes en los Grammy.

"Han descubierto cómo hacer una entrega de premios para este momento en lugar de tratar de forzar una entrega de premios", dijo la semana pasada. "No es Zoom, no es pandémico (...) las bandas van a actuar para las otras", agregó.

Algunos de los premios serán entregados por camareros y otras personas que trabajan en locales de música que se han visto perjudicados por la pandemia y las cancelaciones de giras y conciertos en vivo.

La amplia gama de nominados en las principales cuatro categorías -álbum, grabación, canción del año y mejor artista nuevo- presagia una noche de suspenso con ganadores difíciles de predecir, particularmente considerando el sorprendente desaire de The Weeknd. Los ganadores son elegidos por unos 11.000 votantes de la Academia de Grabación.

Pocos expertos esperan que un artista domine los premios como hizo Eilish en 2020, cuando la adolescente de Bad Guy ganó las cuatro categorías principales de los Grammy.

Los premios Grammy se transmitirán en vivo en el canal de televisión CBS el domingo a las 20 horas del este de Estados Unidos.

A continuación, la lista de los nominados en las principales categorías.

ÁLBUM DEL AÑO

"Chilombo" — Jhené Aiko

"Black Pumas" (Deluxe Edition) — Black Pumas

"Everyday Life" — Coldplay

"Djesse Vol. 3" — Jacob Collier

"Women In Music Pt. III" — Haim

"Future Nostalgia" — Dua Lipa

"Hollywood's Bleeding" — Post Malone

"Folklore" — Taylor Swift

GRABACIÓN DEL AÑO

"Black Parade" — Beyoncé

"Colors" — Black Pumas

"Rockstar" — DaBaby presentando a Roddy Ricch

"Say So" — Doja Cat

"Everything I Wanted" — Billie Eilish

"Don't Start Now" — Dua Lipa

"Circles" — Post Malone

"Savage" — Megan Thee Stallion presentando a Beyoncé

CANCIÓN DEL AÑO

"Black Parade" — Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim "Kaydence" Krysiuk & Rickie "Caso" Tice, compositores (Beyoncé)

"The Box" — Samuel Gloade & Rodrick Moore, compositores (Roddy Ricch)

"Cardigan" — Aaron Dessner & Taylor Swift, compositores (Taylor Swift)

"Circles" — Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk, Austin Post & Billy Walsh, compositores (Post Malone)

"Don't Start Now" — Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa & Emily Warren, compositores (Dua Lipa)

"Everything I Wanted" — Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish)

"I Can't Breathe" — Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas, compositores (H.E.R.)

"If The World Was Ending" — Julia Michaels & JP Saxe, compositores (JP Saxe Featuring Julia Michaels)

MEJOR ARTISTA NUEVO

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

MEJOR DÚO POP/INTERPRETACIÓN GRUPAL

"Un Día (One Day)" — J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy

"Intentions" — Justin Bieber presentando a Quavo

"Dynamite" — BTS

"Rain On Me" — Lady Gaga con Ariana Grande

"Exile" — Taylor Swift presentando a Bon Iver

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP

"Changes" — Justin Bieber

"Chromatica" — Lady Gaga

"Future Nostalgia" — Dua Lipa

"Fine Line" — Harry Styles

"Folklore" — Taylor Swift

MEJOR INTERPRETACIÓN DE ROCK

"Shameika" — Fiona Apple

"Not" — Big Thief

"Kyoto" — Phoebe Bridgers

"The Steps" — Haim

"Stay High" — Brittany Howard

"Daylight" — Grace Potter

MEJOR INTERPRETACIÓN DE RAP

"Deep Reverence" — Big Sean presentando a Nipsey Hussle

"Bop" — DaBaby

"What's Poppin" — Jack Harlow

"The Bigger Picture" — Lil Baby

"Savage" — Megan Thee Stallion presentando a Beyoncé

"Dior" — Pop Smoke

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA COUNTRY

"Lady Like" — Ingrid Andress

"Your Life Is A Record" — Brandy Clark

"Wildcard" — Miranda Lambert

"Nightfall" — Little Big Town

"Never Will" — Ashley McBryde

MEJOR MÚSICA DE PELÍCULA

"Beastie Boys Story" — Beastie Boys

"Black Is King" — Beyoncé

"We Are Freestyle Love Supreme" — Freestyle Love Supreme

"Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice" — Linda Ronstadt

"That Little Ol' Band From Texas" — ZZ Top

(Reporte de Jill Serjeant en Los Ángeles. Editado en español por Lucila Sigal)

