¡Inmortalizada en Miami Beach! Gloria Estefan recibirá su calle la próxima semana

El próximo lunes, Gloria Estefan, la Reina del Pop Latino recibirá un homenaje especial: una calle de Miami Beach llevará su nombre, en reconocimiento a su legado cultural y su vínculo con la ciudad.

Según Miami New Times, en un momento significativo para la música latina y la ciudad de Miami Beach, la artista cubanoamericana Gloria Estefan será honrada con una calle que llevará su nombre en Ocean Drive, justo a la altura de la calle 13, frente al histórico hotel Cardozo, propiedad de la cantante y su esposo Emilio Estefan.

La ceremonia oficial está programada para este lunes 13 de octubre a las 11 de la mañana, con la presencia de la comisionada de Miami Beach, Laura Domínguez, y la comisionada del Distrito 5 del condado Miami-Dade, Eileen Higgins.

El acto marca un reconocimiento no solo a la carrera musical de Estefan, sino también a su contribución al patrimonio cultural, turístico y arquitectónico de la ciudad.

Según explicó Domínguez, la iniciativa forma parte de un esfuerzo por aumentar la representación femenina en los nombres de las calles de la ciudad.

"Muy pocas calles de la ciudad habían sido co-nombradas en honor a mujeres. Estoy orgullosa de haber impulsado esta propuesta, que fue aprobada por unanimidad", declaró.

El homenaje llega justo cuando Gloria Estefan celebra 50 años de carrera artística, una trayectoria marcada por éxitos internacionales como Conga, múltiples premios Grammy y Latin Grammy, el Kennedy Center Honor, y la Medalla Presidencial de la Libertad.

Más allá de los premios, Estefan ha sido una figura clave en la promoción de la cultura latina dentro y fuera de Estados Unidos.

“Gloria Estefan ha llamado Miami Beach su hogar durante años. Ella y su esposo han contribuido enormemente a nuestra escena cultural y gastronómica, desde sus restaurantes hasta el querido Hotel Cardozo, joya del Distrito Art Deco”, destacó Domínguez.

La nueva dirección, que aparecerá junto a la existente, se convertirá no solo en un punto de referencia turístico, sino también en un símbolo del impacto duradero que una artista puede tener en su comunidad.

