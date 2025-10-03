Gloria Estefan en Madrid para su próximo concierto gratuito por la Hispanidad

La cantante cubanoamericana Gloria Estefan será la gran estrella del Festival de la Hispanidad 2025 en Madrid y ofrecerá un concierto gratuito en la Plaza de Colón el próximo domingo 5 de octubre a las 13:00 horas, con acceso libre para el público.

El anuncio fue confirmado por el programa español El Hormiguero, que celebró la participación de la artista, considerada un ícono de la música latina y una de las figuras más influyentes de la comunidad hispana en Estados Unidos.

El espectáculo forma parte de la programación cultural organizada por la Comunidad de Madrid para conmemorar la Hispanidad, con actividades que incluyen conciertos, exposiciones y encuentros culturales.

“Necesitamos nutrir estos lazos. Vivimos momentos en que tenemos que estar orgullosos de quienes somos, de dónde venimos, de nuestros familiares y de nuestra lengua”, señaló la artista durante la entrevista.

Gloria Estefan, que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y es ganadora de múltiples premios Grammy, regresa así a los escenarios españoles con un concierto al aire libre en el corazón de la capital. El evento promete reunir a miles de personas para celebrar la música y la cultura en español.

El Festival de la Hispanidad busca resaltar el papel de la lengua española como nexo cultural entre más de 500 millones de personas en el mundo, además de promover la diversidad artística de Iberoamérica.

Madrid se convertirá durante varios días en un escenario abierto con actividades gratuitas para locales y visitantes.

El concierto de Estefan será uno de los puntos culminantes de la programación, y la organización espera una masiva asistencia en la Plaza de Colón, espacio que tradicionalmente acoge los eventos centrales de esta celebración.

La artista, que también celebra 50 años de carrera, ya advirtió: "Traigan zapatos cómodos, porque vamos a bailar".