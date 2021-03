Cubano se arrepiente de su tatuaje del Che: "El mayor error de mi vida, el comunismo en mi piel"

Un cubano que se tatuó la famosa imagen del rostro del Che Guevara en su pierna cuando era un adolescente, ahora se arrepiente de haberlo hecho y califica su acción como el mayor error de su vida.

"¿Un artista anticomunista que se deleite tapando este engendro?", preguntó en su muro de Facebook la joven cubana Sheyla Yedid Pérez Zayas, junto a un video en el que se le ve tachando la ilustración con un plumón rojo.

El hombre, nombrado Pavel Gómez Rodríguez, acudió a la sede de la Misión Permanente del gobierno de Cuba en las Naciones Unidas, en Nueva York, donde transmitió la canción 'Patria y Vida' por el telefonillo de la entrada al edificio y puso un cartel en el que reclamaba la libertad de los presos Luis Robles y Denis Solís.

"Eso es lo que le hace el adoctrinamiento a los niños cubanos. 14 años, el mayor error de mi vida, la marca del comunismo en mi piel", lamentó.

"Tenía 14 años, mi primer tatuaje fue la imagen del guerrillero heroico, el animal, el salvaje... Es lo que te vende la dictadura, eso es adoctrinamiento, se llama adoctrinamiento. Basta ya, tenemos que acabar con ese sistema. ¿Hasta cuándo? Abajo el Che, abajo Fidel, abajo Raúl Castro, abajo la dictadura cubana", añadió.

Mientras hablaba, Pérez Zayas encerró el tatuaje del Che en un círculo rojo y lo tachó con una cruz. Después, escribió debajo la frase '¡Comunismo mata!'.

"No exporten más su doctrina a otros países libres. Quiero que una sola persona, una ciberclaria, que me diga un solo logro de la revolución. Uno, no pedimos diez, uno. No existe, es un fracaso. Patria y vida", dijo.

La sede del gobierno cubano ante la ONU, situada en el 315 de la calle Lexington Avenue, al este de Manhattan, es a menudo usada por emigrados cubanos para manifestarse contra el régimen.

A finales de noviembre, los diplomáticos cubanos tuvieron que salir a retirar de las paredes del inmueble los carteles que horas antes habían pegado los asistentes a una protesta, en la que reclamaron la liberación de Denis Solís y mostraron su apoyo al Movimiento de San Isidro.

Frente al edificio se presentaron cubanos exiliados de todas las edades, quienes tomaron las aceras y una parte de la calle y corearon frases como "viva Cuba libre", "libertad para Denis Solís" o "abajo la dictadura", mientras muchos de los autos que pasaban les mostraban su solidaridad haciendo sonar sus bocinas.