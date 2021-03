José Daniel Ferrer denuncia tercer día de asedio y detenciones contra miembros de UNPACU

El opositor cubano José Daniel Ferrer denunció que los miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), son víctimas por tercer día consecutivo de la represión de la Seguridad del Estado.

"Cuba, 3er día de cerco y detenciones contra #UNPACU. El régimen de Díaz-Canel vuelve al cerco y las detenciones para impedir nuestra labor humanitaria a favor de los más necesitados. Están deteniendo y golpeando hasta niños", denunció Ferrer en su perfil en la red social Twitter.

El texto contiene un enlace a un vídeo en el que se puede ver a la niña Nelys Amelo Vicet declarando un episodio violento del que fue víctima.

Se trata del momento en que la Seguridad del Estado procedió a realizar la detención arbitraria de la hija de la activista de UNPACU, Niuvis Vicet Romero. La menor tiene solo 14 años y se disponía a entrar a la sede de UNPACU para buscar comida para almorzar.

La activista expresó que ella necesitaba entrar a la sede de UNPACU para buscar alimentos, pero sabía que la Seguridad podría detenerla por lo que envió a su hija. No pensó que los agentes atacarían a la niña por intentar recoger la comida.

"La Oficial de Menores me empujó y caí al piso. La Oficial de Menores, Magela, me rompió la blusa. Me estaba dando golpes, me estaba ahorcando y me empujaron dentro del carrito de patrulla y me di un golpe (en la cabeza)", cuenta la niña.

Tres oficiales de Menores, mujeres, atacaron a la hija de la activista y la apresaron. Madre e hija estuvieron más de 7 horas detenidas, sin desayunar ni almorzar, esperando sentadas fuera de una oficina, sin darles razones ni argumentos.

La niña testifica que en la unidad policial un Mayor le dijo que "no tenía comida ni para él". No le ofrecieron ni agua mientras estuvo detenida.

El lunes el hijo de la activista, el menor Alexis Ismael Amelo Vicet, de 11 años, también fue presionado por los agentes represores para que tirara los alimentos que había recibido en la sede de UNPACU. El pequeño se negó, aunque los oficiales llegaron a amenazarlo con que lo llevarían a prisión.

Ferrer denuncia que la Seguridad del Estado mantiene sitiada la sede de UNPACU desde el lunes a las 5 de la mañana. Varios activistas fueron detenidos violentamente por agentes del régimen.

Según indica el opositor, los oficiales de la Seguridad impiden a centenares de personas acercarse a UNPACU para recibir ayuda de alimentos, medicamentos y otros servicios que se ofrecen en la sede principal de la organización.