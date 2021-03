Empresario de origen cubano que financió Plantados: "Yo lo que quiero es que vean la película"

A diferencia del realizador Lilo Vilaplana, el empresario hispano-estadounidense de origen cubano y productor de Plantados, Leopoldo Fernández Pujals, aseguró que no le preocupa la filtración en YouTube y diversos sitios webs de su película sobre la prisión política en Cuba.

“Están pirateando la película en todo el mundo. A mí esto no me preocupa. Yo lo que quiero es que vean la película. Yo no he hecho la película para enriquecerme”, sostuvo en entrevista con Cubanet Fernández Pujals, fundador de la multinacional española Telepizza.

“La historia de la película Plantados comienza en el año 1996”, dijo el empresario, quien explicó además que el proyecto “ha tardado porque no encontrábamos a un guionista adecuado”.

Fernández Pujals, nacido en 1947 en La Habana, es sobrino de José Pujals Mederos, uno de los prisioneros “plantados” cuyas historias relata el filme dirigido por Vilaplana; de ahí su compromiso con esos testimonios.

Antes de aceptar el proyecto definitivo, concebido por Vilaplana y el escritor también cubano Ángel Santiesteban, Fernández Pujals rechazó guiones que “eran o mentiras o no querían ponerle el cascabel al gato”.

“No querían decir que Castro era malo”, apuntó, y mencionó un ejemplo: “Uno de los títulos que alguna vez nos propusieron fue 'Hombres mansos'”.

El productor del largometraje, estrenado este mes en Miami y La Habana, no se mostró preocupado por la persistente filtración de Plantados, sino que más bien consideró eso una prueba de su repercusión.

Según Fernández Pujals, Plantados era una de sus “asignaturas pendientes”, tal como lo cuenta su libro Apunta a las estrellas y llegarás a la luna: Convierte tus sueños en éxitos, publicado en 2014 y escrito, comentó, para que sus descendientes conocieran sus “raíces cubanas, españolas”.

Por su parte, el director Lilo Vilaplana lamentó esta semana que su filme haya sido liberado ilegalmente en YouTube. “Ha sido terrible, un gran daño comercial”, dijo.

“No sabemos qué pasó, cómo se filtró. Todavía no tenemos conocimiento de qué ocurrió. Ha sido terrible. Se denuncian links y entran otros. No sé por qué YouTube no ha tomado acciones ya, porque se ha puesto la queja. Es un acto ilegal. Es como ir a una zapatería, coger un par de zapatos y salir corriendo”, afirmó Vilaplana en la revista Las mañanas de CiberCuba.