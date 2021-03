Científico cubano cuestiona actitud festiva del Gobierno ante un candidato vacunal que no ha demostrado eficacia

El investigador y divulgador científico cubano, Amílcar Pérez Riverol, cuestionó el tono festivo del gobierno cubano y su aparato mediático cuando sugieren un “inicio de campaña de inmunización contra el Covid-19” aún cuando el candidato vacunal más avanzado no ha demostrado su eficacia.

“No me parece nada apropiada esa actitud festiva, ese lenguaje de inicio de "vacunación", cuando hablamos de un candidato que no ha demostrado eficacia y que por tanto no sabemos si protege contra la infección sintomática, los casos graves de COVID-19 o si impide la transmisión”, explicó en su muro de Facebook Pérez Riverol.

Además, el científico cubano, posdoctorante en la Universidad Estatal Paulista, de Brasil, se refirió al peligro que entrañan las aglomeraciones y cómo inciden en la percepción de riesgo entre la población.

“Seguramente soy yo el que está equivocado, pero las imágenes de personas aglomeradas –por mucho que estén usando máscaras, que por cierto no son del tipo PFF2 y por tanto no ofrecen el máximo nivel de protección–, precisamente en los centros que están desarrollando los candidatos vacunales, centros que están en la ciudad de Cuba con mayor prevalencia de casos diarios de COVID-19, no me parecen un buen ejemplo para el público en general y la percepción de riesgo en un país que atraviesa su peor brote”, indica Pérez Riverol.

Los primeros dos meses del año, Cuba reportó su récord histórico en cuanto a contagios de Covid-19 desde que empezó la pandemia. La Habana es la provincia con mayor presencia del virus desde hace varias semanas, en el último parte del MINSAP, registraba 441 casos en el término de 24 horas, seguida por Granma con 61, y Santiago de Cuba con 58 pacientes positivos.

Según cifras del organismo, la tasa de incidencia del coronavirus en La Habana sigue siendo la más alta del país, con 290,6 por cada cien mil habitantes. Le sigue Pinar del Río con 145,9 y Granma con 113,7.

Amílcar Pérez Riverol ha articulado, a través de las redes sociales, los datos que se emiten sobre la pandemia para que puedan ser comprendidos en su contexto por la audiencia que lo sigue y no domina los tecnicismos de la biotecnología.

En su muro de Facebook ha cuestionado algunos procederes de las autoridades sanitarias cubanas y el tratamiento mediático al tema, y ha elogiado la labor de los científicos cubanos que han sido capaces de desarrollar 4 candidatos vacunales en un contexto tan limitado para el desarrollo biotecnológico como lo es el Tercer Mundo.

“Cuando analizo, describo, me alegro y, cada vez que los datos indiquen que es pertinente, defiendo a los candidatos vacunales de Cuba –como en su momento lo he hecho con otros sin importarme el origen–, no estoy respaldando un arma política sino una herramienta de salud pública imprescindible para superar esta pandemia y salvar vidas”, expresó en uno de sus posts.