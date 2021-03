Exmilitar cubano sobre derribo de avionetas de Hermanos al Rescate: Fue una cobardía

El Teniente Coronel retirado Mario Riva Morales sostuvo que el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996 fue “una cobardía”, durante su comparecencia en Las mañanas de CiberCuba.

El también autor del libro La Guerra Innecesaria, sobre la contienda bélica en África, fue uno de los cuatro exmilitares cubanos invitados a la tertulia de este lunes para hablar del llamado que estos hicieran en fecha reciente a sus compañeros en Cuba para que no repriman al pueblo de la isla.

Además de Riva, el programa contó con la presencia de los Teniente Coroneles Alfredo Lima Pérez y Máximo Omar Ruiz Matoses, el Teniente Ángel Madrazo Giro y el periodista de CiberCuba Carlos Cabrera.

Riva Morales señaló como “errores” las ocasiones previas en que avionetas de Hermanos al Rescate violaron el espacio aéreo cubano. No obstante, el expiloto cubano aclaró que “eso no le da derecho a nadie a derribar ninguna aeronave en aguas internacionales. No se pueden matar personas porque lo decida un gobierno” y destacó que, según definiciones claras de la aviación internacional, “una aeronave civil no debe ser derribada en ningún momento… aunque sea por una provocación. Eso es una cobardía y así lo pensé en su momento”, sentenció.

Con la represión en aumento en Cuba, y ante el peligro inminente de una explosión social por la crisis económica agravada por la pandemia y el fracaso de las reformas Raulistas y Canelistas, Riva advirtió sobre lo que representa emprenderla contra vidas inocentes.

“Es muy fácil interceptar a una aeronave y dispararle y acabar con ella, pero el problema moral que eso implica para un piloto debe ser catastrófico, porque estás asesinando personas, personas que no han hecho otra cosa que buscar a sus hermanos que están perdidos en el mar”, agregó Riva Morales. También destacó que la labor de salvamento de la organización Hermanos al Rescate era una “tarea humanitaria” y sugirió que infringir una norma no legitima los ataques de la otra parte involucrada.

Durante sus tiempos de servicio, el expiloto dijo haber conocido a un colega que sufría de estrés postraumático por ser responsable de la muerte de varias personas, rememoró. “A ese muchacho le dieron la orden de tirar con un cohete delante de una lancha que se iba [del país] llena de personas, para contarles paso”.

Esa era la orden, pero Riva explicó que los proyectiles que apuntaban a la lancha eran cohetes no dirigidos y estos son imprecisos. “Pueden barrer una distancia de entre 50 metros de ancho y 200 metros de largo; cuando usted lanza la andanada de cohetes, usted no sabe si va a impactar contra esa lancha o no”, sentenció.

El piloto, concluyó Riva, se culpaba de la muerte de las personas a bordo de la embarcación, se llamaba a sí mismo “asesino” y tuvo que cargar con el peso de su conciencia por obedecer aquella orden, por no haber hecho nada para evitar la desgracia.

El propio Riva es un ejemplo de que es posible sortear las órdenes del alto mando al negarse a disparar sobre un caserío durante la contienda bélica en Angola, según contó. Su acción, en términos de disciplina militar, se puede catalogar de insubordinación y pudo haberle costado caro, pero en términos humanos fue lo que consideró honorable hacer en aquel momento. El sentido de la justicia y la responsabilidad cuando se tiene en las manos el poder sobre la vida y la muerte son elementos imprescindibles en quienes conforman las fuerzas armadas de un país.

A estos atributos apelaron Riva y sus contertulios este lunes en Las mañanas de CiberCuba quienes manifestaron, en sentido general, no creer a los militares en activo en Cuba capaces de disparar contra un pueblo desarmado.

Desde su experiencia y años de servicio en el cuerpo militar de Cuba, el oficial retirado insistió en que “hay que evitar por todos los medios que se lleguen a utilizar las armas en contra del pueblo que protesta”, en un momento definitorio para la isla.

Sus compañeros presentes también en la tertulia coincidieron con el expiloto y advirtieron sobre el adoctrinamiento, el abuso de poder y la situación en Cuba, entre otros temas.

Todos ellos, además del General Rafael del Pino, fueron entrevistados por el periodista Carlos Cabrera en fecha reciente, a propósito de su manifiesto por la “objeción de conciencia” encaminado evitar que las fuerzas represivas del país usen las armas para reprimir al pueblo de Cuba.