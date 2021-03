Elías Amor critica que Cuba no exija criterios económicos a quien quiera gestionar un restaurante estatal

El economista Elías Amor criticó ayer que el Ministerio de Comercio Interior de Cuba no exija criterios económicos a los emprendedores privados que quieran hacerse cargo de la gestión de establecimientos estatales que saldrán a licitación, luego de publicada en la Gaceta Oficial de Cuba la Resolución 48/2021 que lo autoriza.

En España, explicó Amor, cuando un contrato sale a concurso, la administración exige que los candidatos presenten pruebas de su solvencia económica.

Cuba, en cambio, pide otro tipo de requisitos, como por ejemplo no haber cometido fraude en procesos anteriores de licitación; no haber sido expulsado del sector del comercio o de ese establecimiento en particular o vivir en la provincia en la que sale a licitación el contrato, señaló.

Esta situación, explicó Elías Amor en el programa Hablemos de Economía, apunta a que la adjudicación responde a criterios de discrecionalidad en un momento en que el país está inmerso en una crisis económica seria.

De hecho, Amor considera que la economía cubana ha colapsado por lo que aseguró que él se cuidaría mucho de hacerse cargo de un comercio estatal porque sería algo similar a tirarse a una piscina sin agua.

Si pese a su advertencia, hay algún emprendedor cubano que aspira a llevar la gestión privada de un establecimiento estatal, Elías Amor le recomienda que estudie bien la situación del local; los días que tiene más clientela, qué piensa la gente del sitio o, incluso, que tenga en cuenta que tendrá que subcontratar a los trabajadores que tiene ese local.

Este requisito lo marca la ley también en España, pero hay que tener en cuenta que las empresas privadas suelen tener mayor productividad que las estatales y, además, que en Cuba las plantillas están infladas.

El emprendedor debe saber, también, que el Ministerio de Comercio Interior de Cuba le puede rescindir el contrato en cualquier comento por lo que la operación no deja tener cierto riesgo.

