Cubano denuncia pésima atención a su madre enferma en asilo de Cienfuegos: ¿Dónde está la potencia médica?

Un cubano residente en la provincia de Cienfuegos denunció la pésima situación en que se encuentra su madre, una anciana que estaba interna en un asilo de ancianos en Cumanayagua, donde cogió escaras y hasta escabiosis.

“Quiero denunciar ante la opinión pública y el mundo entero la situación en que se encuentra mi mamá”, declaró Ángel en un vídeo enviado a CiberCuba.

El denunciante dice que remitieron a la anciana a un hospital del municipio cabecera “con unas escaras muy mal estado”, y explica que los médicos pronosticaron que tardarán en curarse al menos 20 días.

“Mi mamá llegó aquí también con escabiosis [sarna], parece que no la bañaban, mi mamá llegó con la hemoglobina en 6, parece que no la alimentaban tampoco”, añadió.

“Mi mamá llegó hecha caca, mi mamá llegó hecha pipi, rígida, con la vista fija”, explica, y añade que tardaron más de un día en llevarla del Policlínico de Cumanayagua a Cienfuegos porque tampoco había disponibilidad de ambulancias.

“Yo me pregunto, ¿qué están haciendo -si no tienen medicamentos- en esos hogares de ancianos que se dice por la televisión que no les falta nada, que los viejitos están bien alimentados que tienen medicamentos de todo tipo, eso es mentira, eso es incierto. A esos viejitos ni los bañan, la prueba está ahí”.

Ángel añadió que en el hospital su madre se ha repuesto un poco y ya se está alimentando porque le traen comida de la casa, antibióticos y hasta las sábanas porque “no hay de nada”.

“¿Dónde está la potencia médica cubana? ¿Dónde se mete el dinero que cogen en todas las tiendas esas en MLC, que se recauda tanto dinero? ¿A dónde va ese dinero?”, se pregunta indignado el hijo de la anciana enferma.

“Esto hay que denunciarlo, hay que declararlo, esa es mi mamá. Lo que pasa con mi familia lo voy a seguir denunciando, todas estas injusticias hay que denunciarlas. Son ancianitos, hay que quererlos, son seres humanos ¿por qué hay que maltratar a esos ancianos?”, añade el cubano, que insta a los residentes en la isla a denunciar casos similares.

“Declaren todas estas injusticias. Es la verdad, no estarían denunciando más que la verdad y la verdad hay que denunciarla al precio que sea necesario”, concluyó.

Cada vez son más frecuentes en los últimos meses las denuncias de residentes en la isla indignados por la mala atención que reciben sus familiares en los hospitales, sometidos no solo a la escasez de medicamentos e insumos sino también a la desidia que acompaña al personal sanitario en ocasiones.