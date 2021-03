Actor cubano exigirá autopsia para determinar causa fallecimiento de su padre

El actor cubano Roinel Ledea exigirá una autopsia para conocer la causa de la reciente muerte de su padre, en Bayamo; ante la duda que haya sido envenenado y la "desaparición" de su historia clínica en el hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes; y una vez que consiga llegar a su ciudad natal, desde la Habana, donde no recibió apoyo de las autoridades y cuando viajar en taxi cuesta diez mil pesos.

El cadáver del padre de Ledea fue encontrado en su casa de la oriental ciudad de Bayamo, dos días después de su fallecimiento y, aunque el Departamento de Medicina Legal emitió un certificado de defunción, el actor reclamará una necropsia, que obligaría a una exhumación, como apunta en un post de su muro de Facebook, donde se muestra angustiado por un posible envenenamiento de su padre.

El fallecido, que no ha sido identificado en el post de su hijo, padeció de alcoholismo y vivía en condiciones deplorables, como muestran unas fotos que acompañan el post, donde Ledea advierte que "nadie se comunicó" con el para informarle de la muerte de su padre, y rechazó las conjeturas sobre la hipertensión y/o edema que sufriría.

¿Ah, qué era alcohólico, qué apenas comía y que dormía tirado en el piso? Si, es verdad, pero por eso la causa de su muerte no puede ser resultado de lo más superficial. ¿Y si fue envenenado, por ejemplo? ¿Qué análisis se realiza para determinar el envenenamiento?, se preguntó Ledea, que culpa a un tío paterno de las condiciones de mala salud y abandono que sufría su padre.

"Quiero ciencia. No una respuesta basada en suposiciones sobre una investigación ligera donde la mayor parte de las opiniones las ofrecieron los que menos debieron haber opinado porque no eran ni sus amigos y, como familia solo tenían el apellido", afirmó Ledea, que deja traslucir una historia de distanciamiento entre su padre fallecido y su hermano, que lo habría aislado de la casa familiar heredada de los abuelos del actor.

Mi padre vivía en esas condiciones porque su hermano así lo determinó, aprovechándose de que yo vivo en La Habana, y he tardado en visitar mi casa natal, reconoce Ledea, para quien su tío no se contenta con tener una buena casa y otra su hijo y dos carros y un patio enorme, describió.

El hermano del fallecido procuró la expulsión de la casa familiar de su hermano, y Ledea reaccionó pleiteando por la parte de la herencia que le corresponde, al ser descendiente directo de los propietarios originales, pidiendo ayuda a la Fiscalía de Bayamo -a quien responsabiliza con la mala suerte de su padre- y que visitó varias veces la casa en litigio, pero contestó al reclamante, tomando en consideración solo la opinión de la otra parte, que acabó aislando a su progenitor en un cuarto y convirtiendo el patio y traspatio en un taller de chapistería, siempre según la versión del huérfano en su post de Facebook.

Ledea criticó al gobierno cubano por no prever un servicio de transporte para casos como el suyo, déficit que atribuyó al "maldito pensamiento comunista" y recordó que en Cuba no hace falta una pandemia de coronavirus para que afloren las "burradas, mediocridad y la insensibilidad" de los dirigentes gubernamentales, concluyó el actor cubano al que no le gusta comentar esos temas en redes, pero pidió ¡Patria y Vida! para el futuro.

CiberCuba no ha podido contrastar esta información con la Fiscalía Provincial de Bayamo ni con fuentes familiares, aludidas por el actor cubano Roinel Ledea.