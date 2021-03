Donald Trump toma el micrófono durante una boda en Mar-a-Lago: "¿Ya me extrañan?"

El expresidente estadounidense Donald Trump tomó el micrófono durante la recepción de una boda celebrada en Mar-a-Lago para criticar la política exterior y el control fronterizo de la administración de Joe Biden.

Trump, vestido de traje negro, fue invitado a ofrecer unas palabras para celebrar la unión de Megan Noderer y John Arrigo –amigos y donantes de Trump desde hace mucho tiempo, según Business Insider–, sin embargo, aprovechó para referirse nuevamente al "robo" de las elecciones del pasado noviembre, según muestra un video obtenido por TMZ.

Luego de criticar las decisiones de Biden con respecto a China e Irán, y de decir que la situación en la frontera estadounidense es "la peor que nadie haya visto nunca", Trump preguntó a los invitados de la boda: "Solo digo: ¿Ya me extrañan?", haciendo referencia a lo que dijo en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) a principios de marzo.

"He estado viendo las noticias y me están hablando de la frontera, me están hablando de China", dice Trump en el video. "Lo de la frontera no es bueno. Y lo que ven ahora, multiplíquenlo por 10".

"Lo que les está pasando a los niños, están viviendo en la miseria, están viviendo como nadie había visto, nunca ha habido algo como esto, y van a ser cientos", dijo Trump con respecto a la política de Biden con los migrantes en la frontera sur.

"Miles y miles de personas que vienen de Sudamérica y va a ser un desastre. Es un desastre humanitario y va a destruir el país, y francamente, el país no puede pagarlo porque estamos hablando de enormes, simplemente increíblemente masivas cantidades. Nuestros sistemas escolares, nuestros sistemas hospitalarios, todo...", apuntó.

La administración del exmandatario de 74 años se caracterizó por una severa política migratoria, la cual separó a padres de sus hijos y retuvo a montones de niños retenidos en centros de aislamiento, con una alimentación pobre y resguardados del frío con papel de aluminio, uno de los mayores escándalos de su mandato.

Biden ha recibido críticas bipartidistas en las últimas semanas por el aumento de migrantes que están cruzando la frontera con México. El presidente estadounidense ha dicho que revertirá por completo la política migratoria de Trump y que planea brindar una vía legal a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados en Estados Unidos.