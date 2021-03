Girasoles para UNPACU, activistas cubanos se solidarizan con opositores en huelga de hambre

Cubanos en redes sociales se sumaron a la iniciativa Girasoles para Unpacu, como muestra de su solidaridad con las más de 60 personas que permanecen en huelga de hambre contra la represión en la isla.

La iniciativa fue lanzada por los activistas del #27N y miembros de la sociedad civil, quienes llamaron a postear en Facebook imágenes con un girasol, flor preferida de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, con la cual se identifica el movimiento opositor cubano.

La curadora de arte y huelguista de San Isidro, Anamely Ramos, cambió su foto de perfil por una con un girasol, y afirmó que terminaba su huelga de 72 horas en solidaridad con Unpacu "y su justa demanda de que retiren el cerco policial y los dejen ejercer su labor" social de repartir alimentos a personas en extrema pobreza en Santiago de Cuba.

"Pude sentir al menos una parte de la vulnerabilidad que sufren los que ya llevan muchos días en la huelga. El cuerpo se resiente pero hay algo ahí que se hace fuerte, no sé si es la voluntad, o la espiritualidad, o la emoción. Sigamos acompañando a esos valientes, ahora más que nunca, porque están en peligro real a cada minuto", instó a través de la plataforma virtual.

"Hagámoslo por ellos pero también por las personas pobres que se benefician de su labor humanitaria. Y también por todos los cubanos, que hoy ven pisoteados sus más elementales derechos. No nos sirve un Estado que impide el ejercicio de la solidaridad. Algo así es perverso", subrayó Ramos.

La artista visual Tania Bruguera mostró su solidaridad con un hermoso retrato con girasol.

También se sumaron "Por una Cuba para TODOS y para el bien de TODOS" la periodista independiente Luz Escobar, y los artistas y activistas Carolina Barrero, AfrikReina y Mijael Rodríguez.

El artista Reinier Leyva Novo subió una fotografía junto al dibujo de un girasol y afirmó: "Solidaridad con los huelguistas de la Unpacu"; mientras la activista Liu Santiesteban publicó una imagen en el campo de Girasoles de Miami The Berry Farms.

Santiesteban visitó ese campo el sábado junto a otros cubanos como una muestra de apoyo a quienes luchan contra la represión en la isla.

Por su parte, la activista Helena Pérez publicó un video con girasoles y recordó que "hasta la fecha, en Cuba ha habido 14 casos documentados de presos políticos que han muerto en huelga de hambre contra la dictadura castrista y contra las injustas condenas que les son impuestas".

"Hace varios días decenas de integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, una organización disidente y que brinda alimentos y medicinas a más de un centenar de ciudadanos en Altamira, Santiago de Cuba, se encuentran en huelga de hambre. El gobierno cubano reprime a estos activistas constantemente, los desmoraliza y les impide realizar su labor humanitaria. Yo no quisiera ver más a mi pueblo en huelga de hambre. Yo no quisiera oír más de las miles de dificultades que tiene que pasar mi gente, parte de mi familia y mis amistades por culpa de un gobierno opresor y un sistema fallido. Yo quisiera ver una Cuba como la soñó Martí, donde quepan todos y donde el sentir del pueblo se manifieste en las leyes y el gobierno: una Cuba democrática. Mi solidaridad con la #UNPACU y con todos los que luchan por ver nuestra patria libre", señaló.

También se sumó a la iniciativa la activista Evelyn Rodríguez, quien afirmó en su perfil de Facebook "Por la UNPACU, Por todos los valientes que no conocemos y que como nosotros quieren una Cuba sin huelgas de hambre, una Cuba donde no se responda al disenso con represión, una Cuba donde cada uno pueda sentir, pensar y decir de acuerdo a sus convicciones, donde ser valiente no salga tan caro.Por una Cuba de la que no haya que escapar, a la que podamos regresar sin el escrutinio o el beneplácito de la Dictadura".

La actriz Olivia Manrufo pidió "protección y justicia para los 65 cubanos en huelga de hambre", y colgó una imagen suya sosteniendo el dibujo de un girasol.

Periodistas como María Matienzo subrayó "Por lo que vale la pena, porque tengamos una #Cuba realmente inclusiva porque ahí hay mujeres que merecen tener leyes inclusivas y una #Cuba democrática, porque la miseria humana no sea la norma en una #Cuba en democracia futura. Mi solidaridad con #UNPACU".

Hoy se cumplen 10 días de la huelga de hambre que iniciaron miembros de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) para oponerse a la represión sistemática del gobierno contra ellos y las personas de escasos recursos que acuden cada día a la sede de la organización en busca de alimentos y medicinas.

Su líder, José Daniel Ferrer, afirmó este lunes que continuarán luchando hasta que el régimen quite el cerco a la sede del movimiento opositor, que tiene su sede en Santiago de Cuba.